狗狗活力太好跟不上？網友設計3款「狗糧遊戲」　懶主人狂讚：解脫了

▲TikTok網友用狗糧設計了3款遊戲，在網上大獲好評。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

你是否也曾被精力旺盛的毛孩子搞得很累呢？最近，國外一名狗狗的主人在TikTok分享，他用狗糧設計了3個簡單快捷的遊戲，能讓狗狗忙上好幾個小時，重要的是這些方法一點也不貴，還十分適合「懶主人」們，而在網上大獲好評。

據《鏡報》報導，這位名叫Golden Pop Mika的用戶透露，他首先會在廚房紙巾用完後，將一些零食放進捲紙的空管裡，並將兩端壓緊，交給狗狗嘗試打開，這樣狗狗就會花上很長一段時間在嘗試扒開空管，讓他得以喘一口氣。這種自製玩具的效果被許多主人認為和商店裡的玩具一樣好用。

第二，Golden Pop Mika會將狗糧撒在草地上，讓狗狗依靠嗅覺尋找食物，滿足牠們的覓食本能。最後，他還會將狗糧放進碗中，加水淹沒後凍起來，再讓狗狗花幾個小時去舔食這些冷凍狗糧，不僅能讓狗狗保持忙碌，還能在夏天幫助牠們保持涼爽。

許多狗主人在看完影片後紛紛留言表示，這些方法既不用花大錢，而且還簡單有效，尤其是對提升狗狗的解決問題能力、探索新事物的自信心非常有幫助。不過，並非所有人都適合這些方法，有些主人反映他們家的狗狗對冷凍食物感到不滿，或不願意接受挑戰，但總體而言，不少人還是覺得這是個經濟好用的方法。