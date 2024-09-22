「一碗牛肉麵，可以賣到18美元」　台灣餐飲業搶攻美國市場

▲牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

文／中央社

「一碗牛肉麵，在美國可以賣到18美元」，台灣餐飲業高層透露，國內餐飲集團近年淡出中國、搶灘美國，多數是看好高消費且具規模的市場特性；除了85度C、八方雲集擴大在美布局，瓦城、王品等也紛紛在疫情之後再續美國夢。

受惠疫後報復性消費熱潮，台灣許多連鎖餐飲集團2023年業績都衝向新高峰。為突破營運天花板，多家業者紛紛將目光投向海外市場；但疫後中國經濟復甦緩慢，高消費力且具備規模的美國市場，成為台灣餐飲這一波出海潮的首選之地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣餐飲業迎出海潮，連鎖集團搶灘美國

王座國際總經理林子恒在2021年將台灣段純真牛肉麵引進美國市場，他接受中央社記者訪問時表示，「一碗牛肉麵，在美國可以賣到18美元」，約是台灣的3倍售價，「單店業績很容易放大，含金量也高」，美國人力薪資雖然也是台灣的2、3倍，但租金和台灣差不多，食材成本在大宗採購下，占比反而比較低，「獲利結構有機會更好」。

八方雲集自2022年進軍美國市場後，平均一顆鍋貼折合新台幣賣到21元左右，近來持續擴張在美國的據點，目前有9家店，主要位於加州，第1季來自美國營收的占比已近7%，下個目標將前往德州發展，年底店數估達11家。

瓦城在疫情後重啟美國計畫，第一家店目前進入簽約階段，預計第4季開在洛杉磯高消費地段的商場，類似台北信義區商圈，目前已鎖定南加州5個城市展店，目標2030年全美要達100店以上。

「美國市場中，有高達5萬家東方菜系餐廳，僅有極少數連鎖品牌；其中6200家泰式餐廳，更遲遲未見任何單一品牌規模化。」瓦城董事長徐承義分析，東方餐飲食材種類繁多、烹調工序複雜、廚藝難複製，因此難以發展連鎖品牌；對研發東方爐炒廚房連鎖化系統的瓦城而言，絕對是新藍海。

而美食-KY早在2008年就進軍美國，今年來自美國的營收比重已超越中國，躍居集團第一大市場，未來將持續擴大在美布局。除了今年新增8到10家門市，同時將循序漸進新增物流和冷凍倉儲，除了南加州、北加州、達拉斯之外，2025年將新增紐澤西州的中央廚房和倉儲，迎接百店以上的據點版圖。

美國開店存潛在風險，台灣餐飲集團多路分攻

但不具名的餐飲業者坦言，在美國開店雖然有高消費力的優勢，但也得跨過一道道門檻，譬如必須預付租金、審核執照、法規相當嚴格；而在缺工情況下，培訓海外員工的難度又再提升，「開店準備時程可能會拉長到一年多，對中小型規模的業者而言，壓力相當龐大」，且多數都有跨不出「亞裔市場」的問題，難以壯大規模、站穩一席之地。

「在人生地不熟的市場，採取低風險的合資策略，是較為穩健的做法」，林子恒指出，相對於瓦城、八方雲集在美國開直營店，王座餐飲輸出「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌到美國與香港，都選擇以海外再授權的模式，攜手代理商合作，透過認列授權金與抽成的方式直接挹注獲利，以降低海外投資風險。

國內餐飲集團也透過「老手帶路」的方式合攻美國，在台灣經營「麥味登」的揚秦國際，將旗下「炸雞大獅」推進美國市場試水溫，就找上在美國耕耘較久的手搖飲品牌「快樂檸檬」合作。

由台中起家的「繼光香香雞」也攜手經營85度C的美食-KY，合資開拓美國市場。由美國85度C負責進入市場初期的在地資源分享、店點開發、在地審查制度等，香繼光集團負責品牌營運，打造J&G台式炸雞餐廳，並發下豪語，要在未來10年內在全美開設150家店。

2000年和2017年，王品集團曾兩度嘗試進軍美國市場，但都未能譜下亮眼成績；近期宣布再度重啟美國計畫，投資新台幣1.6億元在美國德拉瓦州申請成立子公司，同時也在德克薩斯州成立Wowprime Restaurant Concept LLC。業界推測，王品將以中餐和火鍋等強項餐飲品類應戰，是否會找尋在地合作夥伴切入市場，並快速放大規模經濟，都是未來觀察重點。

相較於其他餐飲業者搶赴美國，乾杯集團首間英國分店近期正式開張，作為踏出兩岸市場的處女作，客單價約180至200英鎊，高達約新台幣7500元至8400元。董事長平出莊司說，「海外拓展是集團未來成長的重要方向之一，倫敦店是邁向全球化的展示櫃」，乾杯目前已展開美國、東南亞、中東等各區域的評估，找尋下一個海外市場。