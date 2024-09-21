加州消防員竟成「縱火犯」！他6周內引發5場野火遭逮

▲加州消防隊38歲的消防設備工程師涉嫌縱火遭逮。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

美東時間20日上午，加州消防隊38歲的消防設備工程師赫南德茲（Robert Hernandez）因涉嫌在過去6週內，於該州引發5場野火而被捕，罪名是「林地縱火」（arson to forest land）。

據CNN的報導，消防局長兼消防隊長喬泰勒（Joe Tyler）在新聞稿中表示：「我感到震驚的是，我們的1名員工違背了公眾的信任，並試圖玷污『加州林業和消防部』（CAL FIRE）1.2萬名員工的不懈努力。」他補充，居民們隨時保持「警戒」，並協助該機構逮捕了赫南德茲。

對此，加州消防局也表示，當地居民和滅火小組皆迅速採取行動，將火災造成的損失降到最低，最終這些火災只燒毀了1英畝的土地。

新聞稿還指出，赫南德茲涉嫌在8月15日至9月14日期間，於下班時故意引發5場不同的森林火災，而所有火災的地點都位於索諾馬郡（Sonoma County）。

赫南德茲預計將在索諾馬郡監獄入監服刑，但截至20日下午早些時候，他尚未被列入監獄名單。目前尚不清楚赫南德茲是否已聘請律師。

另根據2016年的1份報告，國家志願消防委員會（NVFC）指出，沒有針對消防員縱火案件的國家資料收集系統。報告稱：「由於沒有關於消防員縱火犯的官方數據來源，研究人員、消防部門領導和調查人員被迫根據已知案件的樣本進行推斷。」根據1項新聞調查顯示，每年有超過100名消防員因縱火被捕。

該機構表示，截至9月1日，加州消防執法人員今年已逮捕91名縱火嫌犯。自2016年以來，加州消防局已逮捕了923名縱火嫌犯。

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