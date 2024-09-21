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以色列：空襲貝魯特　不是為了升高中東緊張局勢

▲▼以色列空襲貝魯特。（圖／路透社）

▲以色列空襲貝魯特。（圖／路透社）

文／中央社耶路撒冷20日綜合外電報導

以色列軍方今天指出，空襲貝魯特擊斃真主黨（Hezbollah）指揮官等人，不是為了升高中東地區緊張局勢；聯合國則對以軍空襲貝魯特深感憂慮，敦促各方克制。

法新社報導，以軍對貝魯特發動空襲擊斃真主黨（Hezbollah）精銳「拉德萬部隊」（Radwan）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）及約10名高階人物後表示，此舉目的不是要升高中東地區的緊張局勢。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「我們正在按照（戰爭）既定目標開展行動，並將繼續這麼做。」

伊朗譴責以色列發動空襲、導致伊朗撐腰的真主黨指揮官等高層死亡。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）聲明指出：「以色列對貝魯特發動殘酷且惡毒的空襲…嚴重違反國際法和規定，也侵犯了黎巴嫩主權、領土完整和國家安全。」

聯合國今天表示，對於以色列空襲貝魯特一事「非常擔憂」，敦促各方保持「最大限度克制」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說：「我們對事態升級非常擔憂…包括今天貝魯特的致命空襲。我們促請各方緩和下來，須盡最大努力克制。」

 
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