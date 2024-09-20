　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不堪黑函攻擊！彰化泰和國小泳隊教練全體離職 　12名小將轉學

▲彰化泰和國小游泳隊爆出走。（圖／民眾提供）

▲彰化泰和國小游泳隊。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

驚！彰化游泳常勝軍泰和國小游泳隊，今天才在縣長盃比賽中奪下19面金牌5銀5銅的佳績，其中曾六破大會紀錄曾仲寬，個人拿到7金1 銀、哥哥曾旭陽200公尺混合團體，勇奪6面金牌，未料帶隊多年的3名教練，因接連飽受黑函攻擊，今日完賽後宣布離校，跟隨12位學生集體出走，轉學到中山國小，持續訓練。

▲彰化泰和國小游泳隊爆出走。（圖／民眾提供）

▲彰化泰和國小游泳隊。（資料圖／校方提供）

彰化縣113年縣長盃游泳錦標賽，9月19.20在健興游泳池舉辦，國小組中高年級組，泰和國小泳隊包辦了19面金牌5銀5銅，拿到史上最好的成績，如今確爆出12位學生大出走消息，轉校到鄰近中山國小，其中有八成都在這次縣長盃拿到金牌。

曾經在全國小學游泳錦標賽當中，泳壇小將曾仲寬，就讀泰和國小二年級今年9歲，克服氣喘心肺功能的缺陷，在泳界闖出名號，在全國小學游泳錦標賽奪下7金1銀，其中6項還破大會紀錄，這一次縣長盃游泳比賽當中，拿下男子組中年級50公尺仰式、蝶式第一名；哥哥曾旭陽50公尺蝶式、自由式拿下冠軍。

▲彰化泰和國小游泳隊爆出走。（圖／民眾提供）

▲泰和國小泳隊小將兄弟檔，曾仲寬(左)與曾旭陽(右)。（資料圖／校方提供）

曾家兩兄弟游泳實力在縣長盃以絕對實力，包含200公尺混合團體，一共奪下六面金牌，如今他們也受不了學校黑函持續泰和國小游泳，中傷泳隊教練，也不滿訓練時間被縮短，在縣長盃最後一役，代替泰和國小出戰比賽，未來兩兄弟轉校到中山國小持續訓練。

泰和國小泳隊會長林宏茂表示，自從5月全國小學游泳錦標賽後，不斷有學校內部資料流出、黑函、各種謠言，隱涉教練群在收費、訓練、或是私德上有不當，還限縮學生訓練時間、學校還要掌握選手比賽出賽權，4個月下來，教育處也介入協調，保證未來訓練都沒有問題，結果泰和國小泳隊爆出大出走。

▲彰化泰和國小游泳隊爆出走。（圖／民眾提供）

▲泰和國小泳隊金牌小將曾仲寬。（資料圖／校方提供）

泰和國小教練楊秀慧表示，今天是她帶泰和國小泳隊最後一天，小泳將們在縣長盃比賽中也拿下19金5銀5銅好成績，八年來帶領泰和國小從默默無名，變成學校在游泳比賽中常勝軍隊伍。但這幾個月的黑函不斷，對於她跟教練們的各種人身，品格攻擊，她們累了，不想再解釋辯論什麼，祝福他們。

▲彰化泰和國小游泳隊爆出走。（圖／民眾提供）

▲彰化泰和國小游泳隊。（圖／民眾提供）

ET快訊
殺人多殘忍才可判死刑？　大法官例示3手法、3故意
健康餐隨便買都200起跳　眾人點出2大原因
她PO自拍片「激似子瑜」　身分曝光竟是星二代！
老翁牽車進站遭阻　爆氣「掐脖攻擊」站員
麻將打3天！他「頭突痛到飆淚」　30秒後趴桌昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殺人多殘忍才可判死刑？　大法官例示3手法、3故意

不堪黑函攻擊！彰化泰和國小泳隊教練全體離職 　12名小將轉學

宜蘭老翁未購單車票錯過火車　牽車怒衝撞攻擊剪票口站員

死刑釋憲案大法官再設下八道生死門　法界：實質廢死

死刑釋憲「有條件合憲」　北所囚情平穩主因：還有一線機會

3越籍失聯移工超囂張！撞球場吵不停　桃園警直接帶走

結合染整工廠辦理火災搶救大量傷病患兵推　桃園消防局演練

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　姊截圖他竟回：會害到我

快訊／宜蘭信大水泥廠傳工安意外　1工人左手遭壓傷送醫

釋憲案宣判「死刑合憲但限縮範圍」　台南殉職員警二姊悲喊失望

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

殺人多殘忍才可判死刑？　大法官例示3手法、3故意

不堪黑函攻擊！彰化泰和國小泳隊教練全體離職 　12名小將轉學

宜蘭老翁未購單車票錯過火車　牽車怒衝撞攻擊剪票口站員

死刑釋憲案大法官再設下八道生死門　法界：實質廢死

死刑釋憲「有條件合憲」　北所囚情平穩主因：還有一線機會

3越籍失聯移工超囂張！撞球場吵不停　桃園警直接帶走

結合染整工廠辦理火災搶救大量傷病患兵推　桃園消防局演練

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　姊截圖他竟回：會害到我

快訊／宜蘭信大水泥廠傳工安意外　1工人左手遭壓傷送醫

釋憲案宣判「死刑合憲但限縮範圍」　台南殉職員警二姊悲喊失望

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術：天大狗屎

趙露思帶2愛犬飛米蘭　愛狗人士轟「把狗當時尚道具」真相反轉

「贏球是最棒解藥」　古久保看林子偉開轟：太好了

《電馭叛客2077》新動畫要來了！Netflix釋出最新預告：重返夜城

女生「愛吃冰塊」恐是病了！　醫：90%人沒自覺

張志豪、曾頌恩開轟踢館府城獅　中信兄弟保住全年第一

死刑釋憲出爐！白冰冰重申反廢死　批大法官：別人的孩子死不完

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展　陳亭妃、陳怡珍專程參觀畫作

陳喬恩婚禮前開箱逾30萬精品禮物　喜收Gucci包、Roger Vivier鞋

成大青年社遠到台東　為植物人募集愛心發票

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

社會熱門新聞

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

即／死刑釋憲案宣判　合憲但須限縮範圍

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

嘉義阿嬤「2年沒見到孫」報警！兒子媳婦吐：埋在後山

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

澎湖「墜機大量傷亡」演習警報嚇民眾　縣長道歉

千億豪門婚變！正宮怒曬血衣親揭小三長文示愛細節

高雄惡火高中生喪命　學校悲：守規矩好學生

惡火來不及逃　16歲勇兄護弟喪命

廢死聯盟轟「政府心存僥倖」：希望有天死刑不再存在

名獸醫栽在「深溝」裡！美魔女火辣低胸照曝光

更多熱門

相關新聞

即／台76「小貨車火燒車」　警消緊急到場灌救

即／台76「小貨車火燒車」　警消緊急到場灌救

彰化縣埔心鄉台76、18K處（彰化縣埔心鄉快速道路），10日晚間8時許發生火燒車事件。警消獲報後立刻到場，發現小貨車已全面燃燒，確認車內無人受困，立即佈水線搶救。

27歲陸健身網紅溺斃！生前最後影片被挖出

27歲陸健身網紅溺斃！生前最後影片被挖出

彰化汽車零件廠火警　消防獲報到場灌救

彰化汽車零件廠火警　消防獲報到場灌救

去年遭鯊魚咬斷左腿　她今年奪帕運2銀牌

去年遭鯊魚咬斷左腿　她今年奪帕運2銀牌

成績差的時候不來找我！ 中國飛魚潘展樂解散粉絲群

成績差的時候不來找我！ 中國飛魚潘展樂解散粉絲群

關鍵字：

泰和國小泳隊游泳彰化縣轉學中山國小

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

高雄發錢了　9／27記得刷帳戶

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面