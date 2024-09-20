不堪黑函攻擊！彰化泰和國小泳隊教練全體離職 　12名小將轉學

▲彰化泰和國小游泳隊。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

驚！彰化游泳常勝軍泰和國小游泳隊，今天才在縣長盃比賽中奪下19面金牌5銀5銅的佳績，其中曾六破大會紀錄曾仲寬，個人拿到7金1 銀、哥哥曾旭陽200公尺混合團體，勇奪6面金牌，未料帶隊多年的3名教練，因接連飽受黑函攻擊，今日完賽後宣布離校，跟隨12位學生集體出走，轉學到中山國小，持續訓練。

▲彰化泰和國小游泳隊。（資料圖／校方提供）

彰化縣113年縣長盃游泳錦標賽，9月19.20在健興游泳池舉辦，國小組中高年級組，泰和國小泳隊包辦了19面金牌5銀5銅，拿到史上最好的成績，如今確爆出12位學生大出走消息，轉校到鄰近中山國小，其中有八成都在這次縣長盃拿到金牌。

曾經在全國小學游泳錦標賽當中，泳壇小將曾仲寬，就讀泰和國小二年級今年9歲，克服氣喘心肺功能的缺陷，在泳界闖出名號，在全國小學游泳錦標賽奪下7金1銀，其中6項還破大會紀錄，這一次縣長盃游泳比賽當中，拿下男子組中年級50公尺仰式、蝶式第一名；哥哥曾旭陽50公尺蝶式、自由式拿下冠軍。

▲泰和國小泳隊小將兄弟檔，曾仲寬(左)與曾旭陽(右)。（資料圖／校方提供）

曾家兩兄弟游泳實力在縣長盃以絕對實力，包含200公尺混合團體，一共奪下六面金牌，如今他們也受不了學校黑函持續泰和國小游泳，中傷泳隊教練，也不滿訓練時間被縮短，在縣長盃最後一役，代替泰和國小出戰比賽，未來兩兄弟轉校到中山國小持續訓練。

泰和國小泳隊會長林宏茂表示，自從5月全國小學游泳錦標賽後，不斷有學校內部資料流出、黑函、各種謠言，隱涉教練群在收費、訓練、或是私德上有不當，還限縮學生訓練時間、學校還要掌握選手比賽出賽權，4個月下來，教育處也介入協調，保證未來訓練都沒有問題，結果泰和國小泳隊爆出大出走。

▲泰和國小泳隊金牌小將曾仲寬。（資料圖／校方提供）

泰和國小教練楊秀慧表示，今天是她帶泰和國小泳隊最後一天，小泳將們在縣長盃比賽中也拿下19金5銀5銅好成績，八年來帶領泰和國小從默默無名，變成學校在游泳比賽中常勝軍隊伍。但這幾個月的黑函不斷，對於她跟教練們的各種人身，品格攻擊，她們累了，不想再解釋辯論什麼，祝福他們。

▲彰化泰和國小游泳隊。（圖／民眾提供）