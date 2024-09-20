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三峽「天才製茶師」　許效舜提200萬現金包茶買嘸

新北三峽天芳茶行坐擁百年茶史，第5代黃正忠精研製茶技術屢屢得到大獎，後卻不慎撞傷腦，失去製茶精準度，第6代黃耀寬接家業後，不只在父親教導下盡得家傳功夫，還讓製茶廠得到農糧署最高5星優質評鑑。

▲新北三峽天芳茶行坐擁百年茶史，第5代黃正忠精研製茶技術屢屢得到大獎，後卻不慎撞傷腦，失去製茶精準度，第6代黃耀寬接家業後，不只在父親教導下盡得家傳功夫，還讓製茶廠得到農糧署最高5星優質評鑑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

種茶、製茶逾150年的天芳茶行，是碧螺春綠茶王世家，2021年一戰封神，特等、頭等11個大獎全都由其包辦。

早期做毛茶（未加工）交付茶商，第5代出了個天才製茶師黃正忠，比賽屢屢獲獎，讓茶行聲名鵲起；豈料11年前他腦部受創，導致無法炒茶。兒子黃耀寬因此返鄉，他亟欲速成卻慘跌一跤，在父親教誨下，以勤補拙靠筆記調整色香味，終於雪恥重奪碧螺春王位，領百年茶行走出黑暗期。

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一踏入新北市三峽成福路上，由黃正忠、黃耀寬父子聯手經營的天芳茶行，就被左右二面牆上密密麻麻掛滿的特等、頭等獎牌匾震懾。茶桌旁的第五代老闆黃正忠，連忙欠身熱絡招呼來客入座，萬事休問先奉茶，水蒸氣氤氳，一杯清澈剔透、泛著淡黃青澤的碧螺春吻喉後，黃正忠說：「碧螺春只採7天內的一心二葉嫩芽，是綠茶界的LV，最講究新鮮喝，熱泡、冷泡都好喝，爽口生津。」

第5代黃正忠（左）、第6代黃耀寬（右）不時會一起研究、試品，每一批炒出來的茶。

▲第5代黃正忠（左）、第6代黃耀寬（右）不時會一起研究、試品，每一批炒出來的茶。

天芳茶行的茶園採有機種植，三峽特有種青心柑仔每7-10天就可以採摘一次，茶期長。青農黃耀寬（右）、林孟諭（左）夫妻為活化老茶園，還推出採茶、製茶體驗遊程。

▲天芳茶行的茶園採有機種植，三峽特有種青心柑仔每7-10天就可以採摘一次，茶期長。青農黃耀寬（右）、林孟諭（左）夫妻為活化老茶園，還推出採茶、製茶體驗遊程。

嫌壺泡壺嘴出水慢，他熟練用蓋杯（碗）泡茶，在茶湯快進快出的同時，黃正忠解釋：「既然茶名取作碧螺『春』，當然是搶鮮的春茶最好，但其實冬茶也不錯。泡的時候不要用100度沸水泡，苦味會跑出來太多，80度到90度的水可逼出絕佳風味。」

第5代黃正忠（左）年輕時便到處參加製茶技術比賽，不時拿下冠軍，成為人們口中的天才製茶師傅。（天芳茶行提供）

▲第5代黃正忠（左）年輕時便到處參加製茶技術比賽，不時拿下冠軍，成為人們口中的天才製茶師傅。

第6代黃耀寬不像父親可以把茶的一切強記在腦海中、然後加以活用，但他勤於作筆記，每個細節都不放過，終成一代筆記茶狀元。

▲第6代黃耀寬不像父親可以把茶的一切強記在腦海中、然後加以活用，但他勤於作筆記，每個細節都不放過，終成一代筆記茶狀元。

碧螺春是台灣十大名茶之一，黃正忠1998年在首屆碧螺春大賽拿下第一名特等獎，打響天芳茶行「茶王世家」第一砲，他的兒子黃耀寬接班後，戰績更是驚人，2021年擊出滿貫全壘打，特等獎、頭等獎全包，今年也抱回頭等獎，父子倆至今得了破百個大獎。

天芳茶行樓仔厝一樓廳堂兩側掛滿了得獎匾額，小獎忽略不計，父子兩代光大獎就得超過百次，碧螺春茶王世家實至名歸。

▲天芳茶行樓仔厝一樓廳堂兩側掛滿了得獎匾額，小獎忽略不計，父子兩代光大獎就得超過百次，碧螺春茶王世家實至名歸。

台灣十大名茶裡的碧螺春，是綠茶中的極品。採用青心柑仔7日內1心2葉的嫩芽製成，其乾茶外觀碧綠、芽尖帶著白毫，聞起來帶有清香，沖泡後喝起來滋味鮮活爽口。

▲台灣十大名茶裡的碧螺春，是綠茶中的極品。採用青心柑仔7日內1心2葉的嫩芽製成，其乾茶外觀碧綠、芽尖帶著白毫，聞起來帶有清香，沖泡後喝起來滋味鮮活爽口。

天芳茶行除了防癌養生的碧螺春綠茶外，滋味溫醇滑順不苦澀、香氣獨特的蜜香紅茶，以及獨有的九蒸九曬、可暖身預防感冒的柚子茶也很厲害，各式茗茶吸引不少名流捧場。聯發科董事長蔡明介就曾到製茶場體驗製茶趣，也指派員工採購；讓黃正忠印象最深刻的客人則是藝人許效舜，「他提了一紙袋的現金，大概200萬元，要買下店裡全部20年份的柚子茶，我不捨得賣太多，只賣了幾十萬元給他。」

天芳茶行主力茶品由右至左分別是綠茶界裡的LV碧螺春、甘醇的蜜香紅茶、俗語有云三年藥的白茶、剛剛製成喝起來淡雅的白茶、以及私房柚花紅茶。

▲天芳茶行主力茶品由右至左分別是綠茶界裡的LV碧螺春、甘醇的蜜香紅茶、俗語有云三年藥的白茶、剛剛製成喝起來淡雅的白茶、以及私房柚花紅茶。

天芳茶行特製的柚子茶可以像老茶一樣越放越沉越香，原是黃家冬季暖身、預防感冒的祕製茶品。（600元／個）

▲天芳茶行特製的柚子茶可以像老茶一樣越放越沉越香，原是黃家冬季暖身、預防感冒的祕製茶品。（600元／個）

可你知道嗎？百年天芳茶行5代主黃正忠卻在功夫最強時卻傷了腦，6代兒黃耀寬不得不返家接手，他如何靠父親活祕笈加一本本筆記重振茗門？詳細報導可點入以下連結閱讀：【台灣老店】天才製茶師腦傷後教出筆記茶狀元　共護百年家鄉茶


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