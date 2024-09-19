郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》　「魔幻方塊凱旋門」CUBE卡友獨享優先購票權

▲國泰世華銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》「魔幻方塊凱旋門」降臨台北 CUBE卡友獨享優先購票權。



財經中心／綜合報導

「舞台王者」郭富城8月剛在香港紅磡完成13場熱爆全港的全新《ICONIC世界巡迴演唱會》，嶄新的曲目編排、歌舞與造型令觀眾看得目瞪口呆，而震撼眼球的魔幻方塊舞台，更是再次贏得「紅磡舞台製作天花板」的美譽。官方日前正式公告，國泰世華銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》演唱會，將於12月27至29日，連三天在台北小巨蛋帥氣登場。門票將於9月21日中午12點正式全面開賣，國泰世華CUBE卡友可提前一天，於9月20日中午12點，限區限量優先購買 。

郭富城睽違五年再次攻蛋，歌迷無不引頸期盼，不僅是其總是不斷突破舞台界限，展示最勁量的製作呈現給歌迷，更因為其精湛的唱跳功力搭配華麗舞台造型及超炫視覺特效，所營造出的魔幻舞台魅力而讓人心神嚮往。這次為了國泰世華銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》的演出，郭富城再度發揮「舞台王者」本領，將團隊重金打造的立體多元舞台搬來台灣，當中巨翼LED舞台多角度立體展現，衝擊視覺特效震撼全場；另一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」更猶如一個點題式的魔幻出口，搭配多重視覺特效，令人目眩神迷。

▲郭富城於今(19)日國泰世華銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》的記者會上贈送大型簽名海報予國泰世華銀行鄭凱中協理。

隨數位浪潮推升，國泰世華致力為客戶打造彈性、權益自主、安全的客製化數位金融服務， 並打造CUBE數位品牌，致力實踐科技賦能精神。此次特別贊助「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，便是希望傳達如華語流行樂壇天王郭富城一樣，不斷突破舞台界限、持續多元創新的不朽經典，盼能與郭富城一同帶給大家獨特難忘的音樂饗宴。國泰世華CUBE卡友可於9月20日中午12點，透過udn售票網的國泰世華CUBE卡友專區獨家優先購票，限量票券售完為止。

國泰世華長年投入各式藝文活動，提供客戶尊榮的購票服務，不僅展顯品牌特質，更是「寵粉」的具體表現。國泰世華未來也將秉持提供客戶優質服務之體驗與精神，持續贊助多場經典演出，推出專屬本行信用卡卡友之優先購票權益，滿足客戶喜愛音樂藝文活動的需求。

※「國泰世華銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》演唱會」售票連結： https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P0MEAS27



