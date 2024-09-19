女嬰住院後「長相變了」！醫院辯稱長大　父不信驗DNA揭驚人烏龍

▲小女嬰因為呼吸問題住新生兒加護病房，不過當女嬰被交回父親手上時，父親立刻察覺「女兒五官變了」。（圖／翻攝KhaoSod）

圖文／CTWANT

近日，泰國發生一起離奇的嬰兒掉包事件！一名新生小女嬰因為呼吸問題被送往新生兒加護病房住院，然而當女嬰被交回父親手上時，女嬰生父立刻察覺「女兒五官變了」。雖然醫院告訴他「新生兒的長相每天都在變」，但他堅持要驗DNA，最後證實醫院抱給他的女嬰果然被調換成別人家的孩子！

據泰媒《KhaoSod》報導，這起事件發生在泰國中部龍仔厝府（又稱沙目沙空府，Changwat Samut Sakhon）甲吞本縣（Krathum Baen）的一間醫院。2024年8月，男子阿奴查（Anucha）剛出生的小女兒在當月11日因為呼吸急促，被送入新生兒加護病房，接受為期7天的抗生素治療。

雖然加護病房禁止拍照，不過溺愛寶貝女兒的阿奴查每天都會偷偷用手機拍下女兒的照片，分享給剛生產完的老婆。也正因為如此，阿奴查在8月17號發現，他的女兒疑似被醫院掉包了！他發現躺在女兒床位上的小女嬰頭髮變短、五官也發生了變化，尤其是他女兒小臉上清晰的眉毛忽然不見了，寶寶身上的衣物跟毛巾也不是他女兒的。

阿奴查立刻詢問院方，但是護士告訴他，新生兒就是這樣，他們的長相總是一天一個樣，然後衣物可能是洗澡後換掉了。

8月18日，由於孩子完成了抗生素療程，滿心困惑的阿奴查帶著小女嬰回家，但他怎麼看都不覺得這是自己的女兒。為此，他在19日仍然致電醫院，表示懷疑嬰兒不是他的女兒，不過院方仍然表示他帶回家的就是女兒沒錯，還告訴他因為小女嬰接受過抗生素治療，手背上會有針孔留下的瘀青傷痕，這些痕跡其他新生兒是不會有的。

20日，煩惱的阿奴查再也忍不住，將他拍下的女兒照片與抱回家的小女嬰照片一起放上當地的新聞社群，求助詢問「大家的孩子真的也會變化這麼大嗎？」在眾多表示「不可能」的網友支持下，帶著小女嬰去做了DNA鑑定，最終發現這名女嬰真的不是他的孩子。

「我非常生氣、憤怒又悲傷，我以為我的孩子可能已經遭遇不測。我告訴醫院的副院長，他們必須不惜一切代價找回我的孩子。」阿奴查強硬表示：「我要看到我真正的孩子！」

根據該醫院的事後調查，這名小女嬰是一名在相近時間入院接受抗生素治療的緬甸籍女嬰，疑似因醫院工作人員的作業疏失，將兩名女嬰錯認交換到彼此的家庭，最後造成了這起「重大醫療疏失」。

9月16日，龍仔厝府公衛部門的官員與該醫院的院長、副院長兼護理主管共同召開了記者會，當眾坦承疏失，並承諾會對兩家受害家庭進行補償。阿奴查已向該醫院求償20萬泰銖（約新台幣19萬元），並表示會和另一家受害的緬甸家庭共享賠償金。

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