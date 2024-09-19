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大陸 大陸焦點 特派現場

陸60歲上市公司董事長離婚　股權與妻子對半分「一人拿15.82億元」

▲大陸柯達製造董事長邊程。（圖／翻攝證券時報）

▲大陸柯達製造董事長邊程。（圖／翻攝證券時報）

記者魏有德／綜合報導

大陸上市公司柯達製造董事長邊程近日與妻子關琪離婚，根據雙方持有的公司股權結構來看，在財產分割前，邊程持有科達製造股票9869.96萬股，佔公司總股本的5.146%，是該公司第四大股東。財產分割後，邊程、關琪分別持有科達製造股票4934.98萬股，持股比例均為2.573%。

《證券時報》報導，邊程為科達製造董事長，曾在胡潤百富榜上有一席之地，兩人是北京航空航天大學（北航）校友，此次分割的上市公司股票最新市值約7億元人民幣（約31.6億元新台幣）。

公開資訊顯示，邊程生於1964年（60歲），他在大學時就很熱衷「管理」一職，曾做過系學會副主席，立志要成為一名企業家。他在1985年至1987年間，攻讀北航經濟管理專業的碩士學位。

邊程是佛山最早一批入世的官員，曾登上富比世中國上市公司最佳CEO榜，他曾在畢業後下決心追隨同為北航同學的女朋友去河南省府經濟發展研究中心。1990年，邊程舉家南下到了佛山。直至2002年，成功幫助公司在上交所上市。

至於關琪則是邊程的同學，她同樣在1981年考進北航飛機發動機專業，兩人曾在2012年10月以個人名義捐贈北航「校友勵學金」100萬元人民幣。

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