3寶媽抱怨尪「一直誇」其他女性　網怒轟：只是還沒外遇而已

圖文／鏡週刊

過去經常會聽到情侶在婚後，發現雙方有些價值觀、生活習慣有落差，最後只能選擇離婚。今（18）日有位3寶媽在網路論壇po文，抱怨老公經常會在她面前「忍不住一直誇獎」其他女性，像是學妹、同學太太、同事太太、小孩同學的媽媽等等，原po無奈表示，自己曾多次向老公反映，這樣讓人很不舒服，但老公依舊沒有收斂，「要不是小孩太多又年紀小，我獨力撫養不了，早就放他自由去找他的真愛。」

有位人妻今於網路「Dcard」論壇po文，提到自己跟老公已結婚10年，2人婚後育有3個小孩，「我們都40幾歲，都有一點中年發福。」話鋒一轉，原po開始抱怨起老公，經常在朋友的聚會後，對某些太太讚不絕口，從他們剛結婚就這樣，會不斷誇獎學妹、同學太太、同事太太、小孩同學的媽媽等等。

原po補充提到，老公應該是沒有出軌，因手機完全不怕被看、沒有晚歸、偷打電話關靜音之類的。不過原po仍不滿提到，老公好像把她當哥們，完全不在意她的感受，有多次講過，說他這樣的發言讓人很不舒服，但老公完全不想收斂，好像覺得要故意講給她聽，「才能發洩因為跟我結婚，害他不能跟這些女生深入交往的遺憾。」最後，原po難過表示，自己也為此覺得很煩，「要不是小孩太多又年紀小，我獨力撫養不了，早就放他自由去找他的真愛。」

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該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「他只是還沒外遇而已，如果真的遇到瞎了眼，不需要他付出代價的人，應該馬上外遇了……」「離婚拜託，看了好痛苦有夠噁心，沒人應該被這樣對待。」「好噁爛的人」「交往時是怎樣？ 婚後才這樣？ 他當初是哪些地方讓你覺得能結？」



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