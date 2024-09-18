台東12人吃「蝸牛小米粽」中毒3死！死者到院症狀曝：口鼻全是分泌物

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落今(18日)傳出12人集體食物中毒案件！初步了解，這12人的共同點，都是有食用一名死亡的劉姓老婦(83歲)生前自製的「蝸牛小米粽」，懷疑是因此中毒。台東馬偕醫院急診室主任劉恩睿表示，7人送到院後，2人搶救不治，而患者到院後症狀多為全身發抖、冒汗，其中死者在插管時，口鼻分泌物相當多，最終因呼吸衰竭死亡。





▲台東部落爆集體食物中毒3死，疑似蝸牛小米粽惹禍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據族人表示，劉姓老婦人日前自製小米粽，並在內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，而她17日自行食用後出現不適症狀，送醫後不治身亡。

由於噩耗來得突然，部落親友獲悉後紛紛前往劉婦家治喪，期間不知情的喪家又端出該小米粽給親友吃，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，不料過沒多久，就陸續有人出現中毒症狀送醫。

稍早，台東馬偕醫院急診室主任劉恩睿表示，共有7人送到馬偕，其中2人不治死亡，3人目前仍在等待加護病房中，另有2人留觀。劉恩睿說明，患者送到院後均有全身發抖、失去意識、冒汗等症狀，其中死者部分在插管時，口鼻分泌物相當多，最終因呼吸衰竭死亡。

劉恩睿表示，家屬到院後說病患吃了田螺、小米、芋頭，起初懷疑是食物中毒，或是吃到處理不當食物，但家屬否認，直到有其他相同症狀且吃了相同食物的患者到院，才高度懷疑食物中毒，目前初步判定是神經性毒物造成，但詳情仍待進一步調查釐清。