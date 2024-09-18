豪門掌門人「保時捷電動車」接送已婚小三　妻怒找綠帽夫告狀

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宏泰集團掌門人林鴻南保時捷接送小三　妻怒找綠帽夫告狀

今年57歲的林鴻南是林堉璘3子，6年前林堉璘辭世後，就全面接掌父親一手創立的事業帝國。

▲今年57歲的林鴻南是林堉璘3子，6年前林堉璘辭世後，就全面接掌父親一手創立的事業帝國。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

宏泰集團掌門人林鴻南與結縭25年的妻子王婉玲撕破臉互告，雙方互相指控外遇、家暴，王婉玲因踹林鴻南的保時捷電動車涉嫌毀損罪，她提及林鴻南是相當節省之人，竟花大錢買豪車為接送小三。林鴻南則回應，面對如此不堪局面，深感痛心與無奈。

根據王婉玲所述，林鴻南因為和她的已婚閨密L小姐外遇長達兩年多，當她將實情告訴L小姐先生後，L小姐就被先生要求辭掉宏泰的職務全家立即離開台灣，林鴻南對此相當憤怒，便在去年11月搬離家中，和王婉玲分居。

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王婉玲說，現在林鴻南不只堅持要告她，甚至要求法官對她從重量刑，「我毀損他的車是不對，但我當場就認錯而且願意全額賠償，他這樣真的讓我感到很心寒。」

林鴻南則透過杰論律師事務所表示，王婉玲今年元旦凌晨時酒後滋事，持花盆砸毀他的住處，今年3月底，王婉玲又欲酒駕，經子女勸阻，竟誣指子女打人並砸毀公司車輛洩憤。公司為防堵其一再騷擾行為而提告，王婉玲竟在開庭前，再次毀損公司車輛並當街踹打子女，揚言要斷其子手腳，藐視法律。面對如此不堪局面，他深感無奈與痛心，對於公司依法究責，謹表尊重。

儘管林鴻南、王婉玲已經撕破臉對簿公堂，但女方仍對本刊說，在L小姐還沒出現之前，她和林鴻南雖然時有爭執，但夫妻感情仍非常好，儘管口中說還深愛林鴻南，但王婉玲講著還是氣不打一處來，「林鴻南很節省甚至小氣，這麼多年從沒有給我坐過一部好車。如此節省的人，卻為L小姐買了一部保時捷，只為了接送她吃飯、送她回家。」

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