北市刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　起底曾自稱四海幫大哥

▲左姓男子當街掏出斧頭砸騎士。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北市中正區金山南路一段5日上午10時許發生行車糾紛，左姓男子駕駛白色賓士差點與機車騎士發生擦撞，被按喇叭後竟拿斧頭下車嗆聲，還用斧頭敲打騎士的安全帽。事後，騎士報警提告，警方也循線通知左姓男子到案說明。

該段行車紀錄器的畫面，被網友PO到臉書社團「爆廢公社」。影片顯示，左男左手拿菸、右手拿斧，下車後就先拿斧頭敲男騎士的頭，並嗆「ㄏㄚˋ！叭X小啦」，男騎士則回嘴「幹什麼東西啊」。

左男看到騎士後座的女乘客正拿手機錄影，又拿斧頭敲一下女生的方向說「不要在錄啦」，而男騎士則再嗆「是怎樣啦」。此時，左男突然爆氣，用力揮打男騎士的安全帽說「X你XXX是怎樣」，嚇得後座女子高喊「幫我報警！幫我報警！」

▲▼賓士又遭牽連。（圖／翻攝爆廢公社）



左男聽到女生喊報警後，隨即抽了一口菸，直接轉身要離開戰場，中途還停下來說「我叫左XX啦，可以告我啦！X你X咧」，接著回到自己的白色賓士上。

網友看完紛紛留言，「斧頭幫」、「別人田徑聽槍聲，89田徑聽報警」、「有人查過了，2013年的二手賓士貸款中」、「老猴子」、「一個白X拿斧頭，構成傷害恐嚇罪，準現行犯果然是八加九」、「賓士品牌都被8+9給搞臭形象了」、「聽到報警腦神經突然又接上了…但面子上還是要顧」。

據悉，左姓男子過去自稱「四海幫海巨堂」的大哥，到處吸收未成年犯案，包括設局仙人跳、暴力討債、詐賭等，手段凶殘、且背負妨害公務、違反社維法、傷害、詐欺、公共危險等前科，是北市警方的治平對象。