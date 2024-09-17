美11歲男童「藏大量假槍」列屠殺名單！　遭警上銬關進監獄

▲美國佛州11歲男童多雷里遭警方上銬逮捕。（圖／翻攝自Facebook／＠Mike Chitwood ）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名11歲男童遭警方上銬逮捕，因為他在學校吹噓自己有大量武器，並威脅在兩間學校進行屠殺。警方將其逮捕後，也在他的房內搜出一批空氣槍和刀具，儘管男童聲稱自己只是開玩笑，仍舊面臨以書面威脅大規模槍擊的重罪指控。

根據《紐約郵報》報導，佛州沃盧西亞郡（Volusia County）警長奇伍德（Mike Chitwood）在臉書上發文表示，現年11歲的多雷里（Carlo “Kingston” Dorelli）面臨以書面威脅大規模槍擊的重罪指控遭逮捕，並公布了多雷里遭上銬的影片。

奇伍德也公開了多雷里的照片，還有一張桌面上擺滿仿製突擊步槍、武士刀和飛鏢的照片。奇伍德在記者會上警告孩子的父母，「如果你不想養育你們的孩子，那我們幫你，當我們逮捕一個孩子，這個孩子的照片就會被放出來，我們會抓到他。」

據統計，佛州光是一個晚上就能收到54起威脅校園槍擊的報案通知。奇伍德說，他已經受夠了，發誓要逮捕那些惡作劇的孩子，「那些自認為很有趣的小混蛋，你想要在社群網站上出名，你沒那麼聰明，你會被逮捕的。」

佛州並非唯一收到大量槍枝威脅訊息的州。阿拉巴馬州福利市（Foley）警方13日逮捕了2名少年，他們在社群網站上威脅攻擊學校；就在數天前，該市一所學校才全面封鎖，因為有一名老師聽見學生談論攜帶槍枝到學校。

德州有2名12歲的男童也因為槍枝威脅遭逮捕，而德州當局在一學年內逮捕了至少10名涉嫌槍枝爆力威脅的青少年。

喬治亞州一所中學4日才發生校園槍擊案，造成4人死亡，行兇的14歲槍手葛瑞（Colt Gray）被控4項殺人罪，預計將以成人身分受審。