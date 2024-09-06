記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

她是一個後天開天眼者，白天開店，晚上抓鬼，戲稱自己是師父(神明)的餌、師父的肉盾，她是廣富號手製帆布包創辦人李小柏！李小柏分享一個奇特經驗，有次她到香港出差，結果被三杯雞味嗆醒，接著雙腳還有滾燙感，結果竟是師父帶她到地府救她朋友的爸爸，她被推進地府炸油鍋中。

李小柏自覺在創業初期很不順，二十幾歲就負債八百萬，後來學開天眼，幫助靈界和人間的朋友，修行福報「累積紅利點數」改善運勢，覺得事事變得比較順又平安。

▲廣富號手製帆布包創辦人李小柏。（圖／《豈有此呂》）

主持人呂捷問她，阿飄為什麼會出現？有什麼冤情？但李小柏說，她遇到的，除了一些是冤情債主「討債」，其實大部分時候都是無聊「無聊到要死」，她就遇過一個白目鬼，把桌上的杯子連續拍飛出去摔破，嚇死她的員工。

談到農曆七月有鬼門開？李小柏肯定的說，陰間的鬼眾會出來「度假」，而她在此時身體會特別不舒服，甚至會沒事被阿飄「巴頭」！而她第一次看到長髮白衣鬼竟笑了，因為她想說「怎麼跟電影長得一樣」!

▲ 李小柏聊她的福報。（圖／《豈有此呂》）

身兼多職的李小柏，雖然笑稱喜歡當正常人，但當她遇到任務找上門時，還是會不吝給與幫助，想聽更多她和阿飄交流的故事？請鎖定9月6日下午1:10的《豈有此呂》。