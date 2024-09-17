7所大學推16周制「第三學期仍卡關」　教部：牽涉學雜費收取

▲台師大今年首推暑修不用錢，被視為「第三學期」先行指標，但教育部目前仍無修法實施第三學期計畫。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

113學年共有台大等7所國立大學推動一學期16周，台師大在今年暑假首度推出彈性修讀課程，被視為「第三學期」先行指標。學者認為，若要與國際真正接軌應推動第三學期。教育部表示，第三學期設置牽涉學雜費收取等議題，若學校有彈性課程安排需求，在符合學生參與意願下，尊重大學辦理暑修課。

為了與國際各大學接軌，由台大、台師大、台科大組成的台大系統，首先推動「一學期16周」，後續也有其他大學加入。根據教育部最新統計，113學年起，共有台大、台北大學、台師大、清華大學、陽明交通大學、中興大學及台科大等7校實施一學期16周。

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不過，國外不少大學推動一學期16周，往往也伴隨著第三學期，成大更曾建議，許多國外大學一年有三個學期，若台灣與國外的學期起迄日不同，恐不利國內師生投入國際學術交流招收國際生。台師大在今年暑假首次試辦「彈性修讀課程」，學生上課不收學分費，更被視為「第三學期」的先行指標。

教育部表示，學期周數調整涉及學生學習權益及教師教學規劃等重要事項，大學應辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過。而根據學則規定，授課以18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，課程得於16周內完成。

▲台師大在今年暑假首度辦理暑期開課計畫，因成效不錯，明年將擴大舉辦。（圖／台師大提供）

至於是否推動第三學期，教育部指出，學期的增設涉及學雜費收取、教師授課負擔及學生意願等議題。教育部在111年4月13日召開增列第三學期研商事宜會議，針對如何促進彈性學制、協助學生職涯發展，與大學及協進會交流意見。

教育部說明，在會議討論後，考量目前學校已可透過暑假彈性安排課程及國際交流活動，加上設置第三學期，涉及學雜費收取等議題，故會議上的共識是，若學校有課程彈性安排需求，可規劃在暑假辦理，但大學開設暑修課程，並非表示學校已經推動第三學期。大學在暑假期間辦理課程，如果有助於學生多元、跨域與自主學習，在符合學生參與意願的前提下，教育部將予以尊重。