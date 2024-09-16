恆春搶孤「比例變形」得攝影金獎　一人拿多獎遭疑內定

圖文／鏡週刊

屏東縣恆春鎮為推廣在地文化活動，日前舉辦「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」，本月13日公布得獎名單與作品，然而拿下金獎的照片卻被質疑畫面比例嚴重變形，且該作者還同時拿下優選及入選，可獲得將近5萬元的獎金。得獎作品一公布，立刻引發輿論熱議，恆春鎮公所的網站還一度被前來「朝聖」的民眾塞爆。屏東縣議員也接獲陳情，質疑比賽變調，「這不是內定那什麼是內定」，希望公所出面說明。

綜合媒體報導，屏東恆春鎮公所的中元豎孤棚競賽波折不斷，上個月才發生搶孤冠軍旗手殺人棄屍的社會事件，近日又傳出因為攝影比賽得獎名單公布，遭到炎上。

據悉，一名盧姓民眾投稿參加該攝影比賽，不只一舉拿下金獎，還包辦了3個優選和1個入選，總獎金加起來將近5萬元。其中獲得金獎的照片更是引發質疑，該張照片的主題是恆春鎮長尤史經與一眾地方要角站著一整排，率領後方上千位信眾雙手合十祭拜的畫面，作品名稱為〈排場壯觀〉。

▲獲得金獎的照片遭質疑比例變形，且同一座包辦多獎，引發爭議。（圖／翻攝自屏東縣恆春鎮公所）

然而這張金獎照片畫面構圖未見特別之處，畫面中的人物還疑似因為廣角鏡頭，比例嚴重變形，身形被拉長，引發一片質疑；此外還有一張在海邊遛狗的照片也獲得優選，被質疑和主題不符。

▲海邊遛狗照片獲得優選也被懷疑與主題不符。（圖／翻攝自屏東縣恆春鎮公所）

屏東縣議員陳揚也在臉書發文指出，搶孤攝影比賽變調，「這不是內定那什麼是內定」，雖然美感是個人主觀，但這次得獎作品讓人難以接受。他提到，獲得金獎等多個獎項的盧姓民眾，「本身又跟評審是相同的攝影學會幹部，讓許多參賽的攝影好手難以接受！」

陳揚表示，得獎作品常看到特定人士一人獨得許多獎項，但這次的投稿人數有69位，作品總件數有609張，其中不乏優秀的作品，此次事件在攝影圈鬧得沸沸揚揚，黑箱作業已經影響屏東的形象，更重要的是搶孤文化不應該有如此荒唐事情，很遺憾收到這樣的陳情，呼籲鎮公所公開說明得獎原因和標準。

恆春鎮公所預計在本月19日舉行頒獎典禮，對於相關評選質疑，公所回應表示，作品經篩選後有40多人、約500多張作品參加。公所重申，藝術的認知相當主觀，這些得獎作品以各種不同的角度及構圖或氛圍觸動評審而得名，屆時可請評審說明獲選原因，目前並不認為獎項有所謂「私相授受」的情事，但強調只要有證據就會查辦，目前名次仍以公布為主。



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