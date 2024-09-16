　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

恆春搶孤「比例變形」得攝影金獎　一人拿多獎遭疑內定

屏東恆春舉辦國際豎孤棚觀光文化活動，其中攝影比賽的得獎名單引發爭議。（翻攝自屏東縣恆春鎮公所臉書）

圖文／鏡週刊

屏東縣恆春鎮為推廣在地文化活動，日前舉辦「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」，本月13日公布得獎名單與作品，然而拿下金獎的照片卻被質疑畫面比例嚴重變形，且該作者還同時拿下優選及入選，可獲得將近5萬元的獎金。得獎作品一公布，立刻引發輿論熱議，恆春鎮公所的網站還一度被前來「朝聖」的民眾塞爆。屏東縣議員也接獲陳情，質疑比賽變調，「這不是內定那什麼是內定」，希望公所出面說明。

綜合媒體報導，屏東恆春鎮公所的中元豎孤棚競賽波折不斷，上個月才發生搶孤冠軍旗手殺人棄屍的社會事件，近日又傳出因為攝影比賽得獎名單公布，遭到炎上。

據悉，一名盧姓民眾投稿參加該攝影比賽，不只一舉拿下金獎，還包辦了3個優選和1個入選，總獎金加起來將近5萬元。其中獲得金獎的照片更是引發質疑，該張照片的主題是恆春鎮長尤史經與一眾地方要角站著一整排，率領後方上千位信眾雙手合十祭拜的畫面，作品名稱為〈排場壯觀〉。

獲得金獎的照片遭質疑比例變形，且同一座包辦多獎，引發爭議。（翻攝自屏東縣恆春鎮公所）

▲獲得金獎的照片遭質疑比例變形，且同一座包辦多獎，引發爭議。（圖／翻攝自屏東縣恆春鎮公所）

然而這張金獎照片畫面構圖未見特別之處，畫面中的人物還疑似因為廣角鏡頭，比例嚴重變形，身形被拉長，引發一片質疑；此外還有一張在海邊遛狗的照片也獲得優選，被質疑和主題不符。

海邊遛狗照片獲得優選也被懷疑與主題不符。（翻攝自屏東縣恆春鎮公所）

▲海邊遛狗照片獲得優選也被懷疑與主題不符。（圖／翻攝自屏東縣恆春鎮公所）

屏東縣議員陳揚也在臉書發文指出，搶孤攝影比賽變調，「這不是內定那什麼是內定」，雖然美感是個人主觀，但這次得獎作品讓人難以接受。他提到，獲得金獎等多個獎項的盧姓民眾，「本身又跟評審是相同的攝影學會幹部，讓許多參賽的攝影好手難以接受！」

陳揚表示，得獎作品常看到特定人士一人獨得許多獎項，但這次的投稿人數有69位，作品總件數有609張，其中不乏優秀的作品，此次事件在攝影圈鬧得沸沸揚揚，黑箱作業已經影響屏東的形象，更重要的是搶孤文化不應該有如此荒唐事情，很遺憾收到這樣的陳情，呼籲鎮公所公開說明得獎原因和標準。

恆春鎮公所預計在本月19日舉行頒獎典禮，對於相關評選質疑，公所回應表示，作品經篩選後有40多人、約500多張作品參加。公所重申，藝術的認知相當主觀，這些得獎作品以各種不同的角度及構圖或氛圍觸動評審而得名，屆時可請評審說明獲選原因，目前並不認為獎項有所謂「私相授受」的情事，但強調只要有證據就會查辦，目前名次仍以公布為主。


更多鏡週刊報導
命運輪迴？屏東「矮子」12年前為愛打死人　如今遭殺害棄屍
屏縣力推寵物身分證　完成即送超商禮券加碼抽iPad
周典論涉出資500萬幫郭台銘買連署書　一審判刑4年、褫奪公權6年

ET快訊
買氣差　攤商嘆：烤肉的人變少了
下匝道狂衝！　撞毀保時捷
00878改月配？　國泰投信回應了
快訊／胡婉玲突辭去民視副總
全台「最強景點」！　前十名排行一次看
快訊／「賓利女警」詐加班費+油錢　二審判決出爐
快訊／咖啡連鎖店起火！　一樓冒出白煙
補助最多340萬　雙北市政府出手解決老公寓「無電梯」問題
朱亞虎給蔡壁如親筆信　內容公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

崑大視訊系校友影視作品再創佳績　第59屆電視金鐘獎獲6項入圍

921地震25周年...「畫，25」畫展登場　至9／30回顧舊災區今昔

恆春搶孤「比例變形」得攝影金獎　一人拿多獎遭疑內定

草屯分局校安座談會　上半年查獲少年「非行」16件16人

竹市喜迎今年首例三胞胎　市府加碼送尿布、嬰兒護膚禮

落實數位平權　中華電信與勞工局攜手推「馨心學堂」

技藝精湛！ 國際技能競賽 江垣禎、吳明哲機器人職類奪銅

中華醫大外籍生品嘗文旦柚和月餅美味　開心提早歡度中秋

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途　警帶返所供吃喝

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

崑大視訊系校友影視作品再創佳績　第59屆電視金鐘獎獲6項入圍

921地震25周年...「畫，25」畫展登場　至9／30回顧舊災區今昔

恆春搶孤「比例變形」得攝影金獎　一人拿多獎遭疑內定

草屯分局校安座談會　上半年查獲少年「非行」16件16人

竹市喜迎今年首例三胞胎　市府加碼送尿布、嬰兒護膚禮

落實數位平權　中華電信與勞工局攜手推「馨心學堂」

技藝精湛！ 國際技能競賽 江垣禎、吳明哲機器人職類奪銅

中華醫大外籍生品嘗文旦柚和月餅美味　開心提早歡度中秋

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途　警帶返所供吃喝

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

崑大視訊系校友影視作品再創佳績　第59屆電視金鐘獎獲6項入圍

等同人類152歲！全世界最年長「貓瑞」33歲過世　主人哀悼：想念她

北檢洩密案調查結果曝光！　媒體人一看怒轟：就問到底查了什麼？

惡性不改！男狂換女友「養寵物」　虐死蜜袋鼯埋屍公園

高雄女駕駛左轉撞單車「阿嬤捲車底」　千斤頂搶救畫面曝

超萌漫畫瀏海、貓咪鎖骨髮正夯！2024「秋冬髮型趨勢」一次看

林忠正／要減碳　綠能優先於核電！

果菜市場周三起連休2天　攤商嘆買氣差：烤肉的人變少了

鳳梨遭網軍洗版「留一些543」！　公開截圖曝無奈：手段高明點

金價狂漲消費者卻步　中國銀樓面臨生存危機

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

地方熱門新聞

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

卓榮泰視察台南漁電共生案場發展綠電保護農漁業

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

東漂青年榮耀花蓮　吉安 「飽寶盒」獲餐盒大獎

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

基隆無障礙親海嘉年華　謝國樑盼市民都平等感受

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途

台南三星科技企業義消成軍

嘉藥藥師國考大放異彩表現亮眼

烏日前竹區段徵收優先分配安置土地

恆春搶孤「比例變形」得攝影金獎

為綠能槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

慈濟援建「大愛屋」動土　徐椿蔚激動落淚感謝

桃園「一生好運卡」　好康再擴大

更多熱門

相關新聞

李洋挨批「代言接太多」　丁特開嗆酸民！

李洋挨批「代言接太多」　丁特開嗆酸民！

台灣羽球名將李洋今年與王齊麟奪下巴黎奧運男雙金牌後，宣布退役，目前在國立體育大學的擔任副教授，也接到不少代言，與巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷一同代言「麻將手遊」，掀起熱議。遊戲實況主丁特發文，為李洋說話，表示「衛冕兩屆奧運金牌的台灣史上最強羽球男雙球員，能夠靠自己的努力和成績發財到底有什麼問題？」對此，李洋的前搭檔王齊麟回覆2表情符號，寓意深長。

吃柚子服藥　交互作用恐長達3天

吃柚子服藥　交互作用恐長達3天

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

滾水燙死元配、電鍋奪夫命　極惡小三成魔之路

滾水燙死元配、電鍋奪夫命　極惡小三成魔之路

阿湯哥奧運閉幕秀特技　驚人酬勞內幕曝

阿湯哥奧運閉幕秀特技　驚人酬勞內幕曝

關鍵字：

鏡週刊搶孤恆春

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

徐少強小30歲愛妻也離世

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面