交安教育向下扎根　黃偉哲與師生代表共同宣誓停讓文化

▲台南市長黃偉哲16日與教育局召開台南市交通安全月「人本交通-停讓文化」暨交通安全教育體驗計畫專案記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應交通部將9月訂為全國「交通安全月」，市長黃偉哲16日與教育局召開台南市交通安全月「人本交通-停讓文化」暨交通安全教育體驗計畫專案記者會，由下營國中學生透過國語、英語及台語演出生活情境行動劇，傳達交通安全正確觀念，趣味十足，黃偉哲市長與師生代表共同宣誓，提升市民交安意識，形塑停讓文化。

黃偉哲市長表示，維護學童交通安全一向是市府施政重點，配合中央「人本交通-停讓文化」的重要政策，台南市對學生通學安全的軟硬體投入不遺餘力。在硬體方面，2017年至2023年向中央爭取經費改善74校的通學環境逾8億3千萬元；2024年度已申請23校改善工程，其中已獲國土署核定6校1億400餘萬元，目前已完成全市學校周邊通學環境之盤點，預計至少再提案30校；在教育宣導方面，全面推動交通安全教育融入校訂課程、結合品德教育推動交安有品計畫，並透過自行車騎乘研習營、大台南交通教育主題館參訪等管道，由課程、宣導及活動中落實交通安全教育，從小培養學生良好的用路習慣。

為確保學童安全，黃偉哲市長也提醒學生，謹記交通安全守則「我看得見你 你也看得見我」，鼓勵學童「舉手過馬路」，及提倡「穿越道路五步驟：停、看、轉、揮、動」的自我保護觀念，增加自己的能見度，也呼籲駕駛能優先禮讓行人，尤其是學童。

教育局長鄭新輝表示，教育局與學校積極推動各種交通安全教育措施，且每年均有1-2校榮獲教育部交通安全教育最高榮譽「金安獎」的肯定，近5年已累積11校獲獎。交通安全教育輔導團更是不遺餘力協助教師增能，並將交通安全課程列入學校總體課程計畫中，交通安全教育課程的執行率100％。也開放交通安全結合戶外教育體驗專案計畫，迄今已有近30校提出申請。

記者會中由下營國中學生精彩演出過馬路正確與錯誤態樣，現場來賓無不給予給予熱烈掌聲，教育局表示，今年9月為「交通安全月」，配合中央政策，以「車輛慢看停、行人安全行」為口號，並以「車輛慢看停」及「行人停看聽」為宣導重點，希望各校能落實課程執行、活動宣導、整合資源規劃戶外交通安全教育體驗課程，透過親師共同協力，培養孩子終身受用的交通安全素養。