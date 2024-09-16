　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送養卻誤入煉獄！5貓遭「淋熱水再火燒」慘死　無良情侶下場曝

▲北市信義區驚傳情侶檔虐殺5認養貓，動保處緊急將兩人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲趙姓男子與女友被起訴涉嫌虐貓致死，辦案人員找到5具遭遺棄的貓屍。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市趙姓男子因情緒控管不佳，去年11、12月間透過同居女友在網路上認養小貓後，和女友分別以潑灑熱水、引燃殺蟲劑噴火等方式，虐待貓隻，警方獲報後展開調查，在趙男住處附近找到5具遭遺棄的貓屍，經解剖確認，5貓生前曾遭燙傷、久未進食等凌虐致死，台北地檢署依違反《動保法》將趙男和女友都提起公訴。

檢警調查，趙男曾因與未成年性交遭判刑入監，2021年10月15日假釋出獄，同年12月8日假釋期滿，之後趙男多次涉犯毒品等案件遭偵辦，2023年11月間，趙男與莊姓女友在台北市信義區和平東路上租屋同居，趙男常要莊女上網向網友領養貓隻。

網友以為幫貓咪找到有愛心的新主人，但實際上趙男和莊女動不動就毆打貓隻，或者用拉扯寵物肩背繩的方式，強迫貓隻長時間用後腳站立，或者以熱水潑灑、用蓮蓬頭敲擊、以油性殺蟲劑噴灑並點火引燃、不正常餵食等各種手罰，凌虐領養來的貓隻。

全案直到莊女自己對外求救報警，聲稱遭趙男限制行動，警方前往搜救才爆發，有吸毒習慣的莊女辯稱，趙男威脅如果不虐貓，就會用相同手法虐待她，逼得她不得不跟趙男一起施暴，趙男則把過錯全推給莊女，否認犯行。

警方會同台北市動保處在2人住處附近找到5具貓屍，送專業單位進行解剖鑑定，貓隻分別有大面積燙傷、生前久未進食等，遭受虐待導致傷重死亡的情形，與莊女指述相符，檢察官認定趙男與莊女共同從2023年11月到12月18日為止，虐死5貓，依《動物保護法》虐待動物致死罪起訴，並請法院依5年內累犯對趙男加重判刑。另案偵辦2涉犯毒品等罪嫌。

ET快訊
快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」一審判決曝
大腸麵線「撈出9隻蟲」！網嚇爛：吃幾隻了
送養卻誤入煉獄！信義區5貓遭「淋熱水再火燒」慘死
警車釀3車事故！BMW駕駛成植物人　員警慘了
快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐
股王被打入跌停！　一張慘賠47萬
新北男逼母女3P　綑綁四肢性侵
遭爆「託ㄚ頭買IU門票」不付帳　熊熊回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」等10共犯涉掩護一審判決曝

送養卻誤入煉獄！5貓遭「淋熱水再火燒」慘死　無良情侶下場曝

二寶單親媽欠費罹病待業中　桃園執行分署中秋前夕送暖給希望

雲林商人被搜出罕見火藥獵槍！擺上槍架當寶貝　認了曾擊發

快訊／國道3田寮路段2砂石車、小貨車追撞　1駕駛受困被救出

保時捷撞癱22歲孝子脫產拒賠1900萬　超狂女律師免費幫母子討公道

刺青全裸男深夜大鬧街頭騷擾路人　對警狂飆三字經下場慘了

遊客注意！瓦拉米步道赫見80公分虎頭蜂巢　玉管處緊急摘除

中秋節你最鬧！半裸醉男1晚被報警5次　老婆整路陪好無奈

高科大爆醜聞！教授收錢幫學生找槍手寫論文　還性侵女博士生

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」等10共犯涉掩護一審判決曝

送養卻誤入煉獄！5貓遭「淋熱水再火燒」慘死　無良情侶下場曝

二寶單親媽欠費罹病待業中　桃園執行分署中秋前夕送暖給希望

雲林商人被搜出罕見火藥獵槍！擺上槍架當寶貝　認了曾擊發

快訊／國道3田寮路段2砂石車、小貨車追撞　1駕駛受困被救出

保時捷撞癱22歲孝子脫產拒賠1900萬　超狂女律師免費幫母子討公道

刺青全裸男深夜大鬧街頭騷擾路人　對警狂飆三字經下場慘了

遊客注意！瓦拉米步道赫見80公分虎頭蜂巢　玉管處緊急摘除

中秋節你最鬧！半裸醉男1晚被報警5次　老婆整路陪好無奈

高科大爆醜聞！教授收錢幫學生找槍手寫論文　還性侵女博士生

落實數位平權　中華電信與勞工局攜手推「馨心學堂」

賴政府編14.9億宣傳費　趙少康轟討好綠媒：不會做事只能花錢洗腦

哈利王子40歲生日　英王、威廉夫婦PO照祝福「梅根被喀擦」

「台灣變裝皇后」妮妃雅登上艾美獎！　從頭包到腳⋯直接變一根大香蕉

紡織廠「大同染整」關廠大量解僱員工　勞動部3點回應

快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」等10共犯涉掩護一審判決曝

川普遇襲再逃死！特勤局認「高爾夫球場難維安」：可惜他不是總統

趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼

日圓升破140防線刷1年來最強　Fed降息預期效應拉抬

230萬人繼續挺民眾黨　李彥秀：民進黨吃「回頭草」算盤打錯了

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

快訊／快改道！　國3翻車事故

鍾小平竟先提告　曾姸潔：再不道歉全都公開

傳前都發局長黃景茂「供出實情」換交保

BMW與警車相撞駕駛成植物人　開車警判刑6月

滾水燙死元配、電鍋奪夫命　極惡小三成魔之路

高科大教授收錢幫學生找槍手寫論文　還性侵女博士生

保時捷撞癱孝子拒賠　女律師免費幫母子討公道

1歲童吞硬幣+玩具噎死　保母無照收托4娃還外出

台中特斯拉充電站起火　警消緊急斷電射水撲滅

更多熱門

相關新聞

台中再爆虐童！幼園女師「把小孩當線偶」

台中再爆虐童！幼園女師「把小孩當線偶」

台中市議員江和樹3日接獲廖姓家長陳情，指她去南屯區某幼兒園接小朋友時赫然發現，小孩的脖子、肩膀與胸前有大片瘀青，疑似被虐待，怒不可遏，經詢問老師竟然坦承是她造成，教育局表示，全案已進入調查程序，要求行為人暫時停職靜候調查。

網戀淪性奴實驗　她被囚5年唇齒全無

網戀淪性奴實驗　她被囚5年唇齒全無

間諜白鯨身亡「身上彈痕累累」！

間諜白鯨身亡「身上彈痕累累」！

10歲童虐狗家長放棄飼養權　將開放領養

10歲童虐狗家長放棄飼養權　將開放領養

泯滅人性！韓男「領養虐殺21隻幼貓」發洩

泯滅人性！韓男「領養虐殺21隻幼貓」發洩

關鍵字：

虐貓動物保護虐待致死動保法

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

快訊／快改道！　國3翻車事故

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面