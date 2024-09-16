送養卻誤入煉獄！5貓遭「淋熱水再火燒」慘死　無良情侶下場曝

▲趙姓男子與女友被起訴涉嫌虐貓致死，辦案人員找到5具遭遺棄的貓屍。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市趙姓男子因情緒控管不佳，去年11、12月間透過同居女友在網路上認養小貓後，和女友分別以潑灑熱水、引燃殺蟲劑噴火等方式，虐待貓隻，警方獲報後展開調查，在趙男住處附近找到5具遭遺棄的貓屍，經解剖確認，5貓生前曾遭燙傷、久未進食等凌虐致死，台北地檢署依違反《動保法》將趙男和女友都提起公訴。

檢警調查，趙男曾因與未成年性交遭判刑入監，2021年10月15日假釋出獄，同年12月8日假釋期滿，之後趙男多次涉犯毒品等案件遭偵辦，2023年11月間，趙男與莊姓女友在台北市信義區和平東路上租屋同居，趙男常要莊女上網向網友領養貓隻。

網友以為幫貓咪找到有愛心的新主人，但實際上趙男和莊女動不動就毆打貓隻，或者用拉扯寵物肩背繩的方式，強迫貓隻長時間用後腳站立，或者以熱水潑灑、用蓮蓬頭敲擊、以油性殺蟲劑噴灑並點火引燃、不正常餵食等各種手罰，凌虐領養來的貓隻。

全案直到莊女自己對外求救報警，聲稱遭趙男限制行動，警方前往搜救才爆發，有吸毒習慣的莊女辯稱，趙男威脅如果不虐貓，就會用相同手法虐待她，逼得她不得不跟趙男一起施暴，趙男則把過錯全推給莊女，否認犯行。

警方會同台北市動保處在2人住處附近找到5具貓屍，送專業單位進行解剖鑑定，貓隻分別有大面積燙傷、生前久未進食等，遭受虐待導致傷重死亡的情形，與莊女指述相符，檢察官認定趙男與莊女共同從2023年11月到12月18日為止，虐死5貓，依《動物保護法》虐待動物致死罪起訴，並請法院依5年內累犯對趙男加重判刑。另案偵辦2涉犯毒品等罪嫌。