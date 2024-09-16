身體對折、塞水桶虐死剴剴！惡保母姊妹求停押　北院最新裁定出爐

▲虐死1歲童剴剴的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

有照保母姊妹劉彩萱跟妹妹劉若琳2023年底，涉嫌以殘忍的手段虐死兒福聯盟轉介托育的1歲男童「剴剴」，雙雙被依涉犯菱虐兒童妨害身心發展致死罪嫌起訴，姊妹倆被羈押禁見至今，辯護律師2日在延押庭上求停押，台北地院16日裁定出爐，2人再押2個月，並繼續禁止接見通信。

根據檢方調查，55歲劉彩萱和53歲劉若琳，都是兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱2023年8月間受兒盟轉介，24小時照護「剴剴」，但姊妹倆涉將剴剴彎腰對折身體，用繩索、布條將頭部與四肢綑成蝦子，再以口罩、保麗龍遮眼綁在椅腳邊。

另外，姊妹倆綑綁剴剴塞進水桶，剴剴掙扎踢翻水桶，2人把剴剴綁更緊，再塞回水桶內，更逼剴剴長時間裸體罰站陽台、牆角等處，連冬天也不例外，要剴剴站著睡覺，稍有不順就毆打出氣、臭罵「機掰」等語，嚇得剴剴直發抖。

剴剴因長期遭綑綁導致四肢變形不對稱，又動輒遭劉女2人推去撞牆、用指甲刮頸凌虐，導致全身遍佈新舊撕裂傷和瘀傷，還被打斷4顆牙，更令人心疼的是，劉女2人拿爬滿蟑螂的紙杯裝攪碎廚餘等物餵剴剴，1天只給1餐僅約半個紙杯分量。

剴剴不堪受虐且長期營養不良、缺血瘦弱又感染肺炎，去年12月24日凌晨斷氣，劉女2人在家發現剴剴無意識，緊急送醫仍回天乏術。醫護人員驚覺剴剴傷勢有異，通報警方揭發劉女2人冷血惡行，劉女2人否認意圖殺人，檢方斥2人「令人髮指、人神共憤」，調查後將劉女姊妹起訴。

台北地院2日召開延押庭，劉女的辯護律師主張證據已鞏固，請求不延押，檢方反譏不如請律師勸被告認罪、節省司法資源。北院16日裁定出爐，劉彩萱、劉若琳自民國113年9月18日起延長羈押2個月，並繼續禁止接見通信。