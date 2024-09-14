快訊／高雄膠筏船長落海失聯5天　8公里外小琉球發現遺體

▲海巡署出動大批人員搜救王姓船長 。（圖／第五岸巡隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄林園區一艘膠筏王姓船長於10日凌晨出海作業，疑似落海失聯，海巡人員獲報出動大批人力搜救，今(14)日早上在小琉球大福亭天然游泳池發現一具遺體，經杉福安檢所人員打撈上岸，確認是王姓船長，後續由第五岸巡隊司法小隊報請地檢署辦理相驗。

10日6時許海巡署南部分署第五岸巡隊港嘴安檢所接獲報案稱，王姓船長10日凌晨3時40分左右駕駛膠筏出港作業，其駕駛的船筏於高雄市林園區西溪泊地被發現，但王姓船長並不在船上，疑似落海失聯，海巡單位第一時間執行搜尋任務。

第五岸巡隊接獲報案後，立即編組至高雄市林園區西溪泊地一帶岸際執行協尋任務，編派水下搜救小組視海象狀況及安全評估，適時於近岸海域下水尋找，並通報第五海巡隊海巡艇與所屬之鹽埔分隊CP艇於事發附近海域搜尋，及派遣第三無人機區隊自鳳鼻頭漁港起飛實施空中搜索作業，都沒有發現王姓船長的蹤影。

今（14）日早上5時27分，海巡署第七巡防區指揮部接獲118報案稱，於小琉球大福亭天然游泳池發現一具遺體，5時37分經杉福安檢所人員將大體打撈上岸，由家屬確認為王姓船長。

7時5分，由第五海巡隊CP-1071艇前往現場協助將大體載返中芸漁港，後續由第五岸巡隊司法小隊報請地檢署辦理相驗事宜。