北韓辦比賽鼓勵「食用狗肉」！蒸煮燉還能吃內臟　將軍親授去腥秘方

▲北韓境內發展出各式各樣的狗肉料理。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

南韓、北韓（朝鮮）自從1953年韓戰結束後，分裂至今已經超過70年，雙方的生活習慣、語言用詞、飲食文化漸漸出現落差。南韓今年1月通過立法，強制禁止狗肉食用與販賣，違者最重可處3年以下徒刑。不過，北韓卻仍將狗肉視為養生美食，甚至稱為「甜肉」，且金日成、金正日也鼓勵民眾食用。

根據《韓聯社》，南韓國會今年1月正式通過「終結以狗肉食用為目的畜養、宰殺、流通知相關特別法」（禁止食用狗肉法）、8月正式頒布法令實施該法，給予狗肉農場與餐廳等業者3年的緩衝期，預計2027年正式懲處；不過，處於夏季炎熱高溫的北韓，卻仍將狗肉視為消暑補身的民族傳統美食，狗肉餐廳門庭若市。

▲北韓平壤舉辦狗肉料理競賽。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

其實北韓政府仍相當鼓勵民眾食用被稱為「甜肉」的狗肉，甚至還於7月22至25日在平壤黎明大街舉辦全國甜肉料理競賽，由朝鮮料理協會中央委員會主辦。

根據北韓官媒《朝中社》、《勞動新聞》，此次參與狗肉料理比賽的餐廳有平壤甜肉餐廳、蒼光奉仕管理所甜肉餐廳、大同江區域綜合餐廳文興田肉餐廳、新義州市社會補給管理所南西甜肉餐廳等多間餐廳，可謂是相當熱鬧。

參賽的料理種類中，包括「補身湯」、「狗醬湯」，以及燉狗里肌肉、燉狗肋、燉狗肉、狗肉內臟、狗肉小米飯等。

在金日成、金正日兩代領導人的管理下，狗肉料理在朝鮮勞動黨時代日漸豐富，料理方式包括燉、涼拌、醃、炒、包肉等。每逢夏季，北韓國內有名的狗肉料理餐廳還會在夏季三伏的末伏舉辦試吃會、比賽等各種活動。

▲北韓「狗肉醬湯」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

北韓隊務宣傳媒體《我們民族之間》曾於2010年7月19日刊登報導，「在平壤狗肉餐廳，許多南朝鮮（南韓）和海外同胞們來到祖國，品嚐民族固有美食，他們紛紛豎起大拇指比讚，感嘆之聲永無止盡。」

報導還指出，金日成曾於1952年6月參加會議時，向來訪的道人民委員長們建議，鼓勵人民食用狗肉，並親自傳授提升狗肉美味程度的秘訣。至於金正日，還曾教導前來參加會議的官員，如何去除狗肉腥味，並表示這是小時候母親一手指導。此後，金正日還下令在平壤統一大街興建平壤狗肉餐廳。

不過，第三代領導人金正恩卻很少在媒體前直接談論狗肉，僅親自瞭解平壤狗肉餐廳的經營現況，並針對肉質管理下達指令。

▲▼北韓境內發展出各式各樣的狗肉料理。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

《韓聯社》分析，北韓鼓勵民眾食用狗肉的背景，除了基於發展傳統飲食文化，主要還是因為缺乏足夠的動物性蛋白質供應源，因為牛肉、狗肉在北韓相當珍貴，只有狗才是農村唾手可得的動物，且居民可以不用特別耗費資金購買飼料，就能飼養犬隻，並在需要時宰殺食用。

儘管南韓因為寵物飼養文化普及，使得一般年輕人已經很少食用狗肉；不過在北韓，一般年輕人對狗肉食用文化幾乎不會感到反感。在南韓公務機關服務的脫北者今（15）日向《韓聯社》透露，「在北韓，狗肉大多被當作是夏季養身食品，或是病患獲得營養的方式。」