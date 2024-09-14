H級女優「圖書館野戰」台大喊告　成人平台發聲反擊

▲性感女優波多野Bella承認網傳影片的女主角是她。（圖／翻攝自Dcard、IG）

記者葉國吏／綜合報導

H奶女優波多野Bella一部在圖書館的影片引起討論，由於被網友認為是台大圖書館，台大校方13日喊告；成人平台也對此做出回應。

近日網路瘋傳一段「頂大圖書館鹹濕片」，女優波多野Bella公開表示自己是女主角，還回應：「別再私訊啦，主角是我！」不過影片場景被網友懷疑是台大圖書館，對此台大13日否認，不過將採取法律行動，追究相關人士法律責任，敬請各界勿再轉傳散布猥褻圖文影像。

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另外，成人平台「WHyWHy壞壞」13日在IG發布聲明，強調平台上的所有創作內容，團隊皆遵循台灣法令規範，嚴格審視內容，確保內容合法合規。經審核該內容時，已確認該片為製作團隊根據腳本創意所搭建之場景，且為邀請演員演出，並非現實生活之任何場所，請社會大眾勿為任何主觀臆測。

WHyWHy壞壞指出，該影片並未違反相關規定，平台將一如既往地維護用戶的權益與隱私，致力於提供符合法規且高品質的內容，感謝各界的關注，會持續維持高度自律的審核機制，同時與創作者共同制定合作規範與基準，確保平台上的每一部影片都符合我們的高標準要求。