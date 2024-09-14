今2區有雨！中秋大台北雲多　下週「季風環流」2擾動發展

▲中秋節(17日)大台北、東半部有短暫雨。（示意圖／Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

下週三「季風環流」內有2個擾動發展，對台影響還要觀察。今(14)日北部、東半部偶有局部短暫降雨；中秋節(17日)大台北、東半部有短暫雨，下週三-五(18至20日)天氣視颱風動向而定。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(14)日北部、東半部偶有局部短暫降雨；中南部多雲時晴、午後近山區有局部陣雨或雷雨，注意大雷雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今(14)日北部、東半部偶有局部短暫降雨。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為北部21至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至35度。



明日、下週一(15、16日)「貝碧佳」經東海、撲向長江口；北部海面風浪增大、對台灣陸地無影響；各地轉多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。

中秋節(17日)並無颱風影響，但台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。

下週三(18日) 20時的模擬圖顯示，「季風環流(Monsoon Gyre)」內有2個擾動發展，不但位置、強度不同、擾動之間互相牽制的力道亦不同，也使得各自的模擬行徑、不確定性很大；且各國模式皆頻繁大幅調整，故是否會侵台？言之過早！也是枉然。

▼下週三有2個擾動發展，對台影響還要再觀察。（圖／三立準氣象.老大洩天機）