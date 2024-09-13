高雄溫體牛火鍋進駐六合商圈「每日400鍋」　人氣拉麵插旗漢神巨蛋

▲高雄市心有溫體牛火鍋全新展店 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣人熱愛吃火鍋，壹起飛建設近日於六合商圈推出全新美食餐飲品牌「享牛溫體牛火鍋」，使用熬煮12小時的牛骨高湯，每日僅限量400鍋，特別的是，雖在高雄市心展店，卻不限制用餐時間，甚至包廂也沒有低消限制，最晚營業至晚間12點，不管是上班族想簡單吃，或是夜貓族大啖美食都適合。

壹起飛建設去年跨足餐飲市場，開出南高雄第一家精品級KTV「WE GO 歡唱」，近日又重砸3000多萬，於六合商圈推出全新餐飲品牌「享牛溫體牛火鍋」，室內坪數約120坪，37個用餐桌，2個獨立包廂，共可容納約160人，將於15日正式開幕。

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▲業者打造肉品切修櫥窗，讓消費者看的見食材新鮮度。（圖／記者許宥孺攝）

業者指出，火鍋湯底使用蔬果、牛骨熬煮12小時，不添加化學物質，每日僅提供400鍋，售完為止。特別的是，店址位於市中心，業者推出不限制用餐時間、無最低消費，並且最晚營業至凌晨12點，既能攻下上班族的快餐需求，又能滿足夜貓族的味蕾。

▲開幕期間推出各項優惠。（圖／記者許宥孺攝）

歡慶開幕，業者表示，來店打卡分享，或憑WE GO、錢櫃、凱悅、好樂迪發票，以及電影「角頭-大橋頭」票根就送手打牛肉滑；9月23日至30日完成用餐訂位，即可以1666元選擇四人優惠套餐，換算下來相當打了62折。

▲日本人氣拉麵「二層泡鷄白湯神宮寺」將插旗漢神巨蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一方面，日本人氣拉麵「神宮寺」將於10月11日插旗漢神巨蛋4樓美食廣場，這也是海外直營首店，將獨步全台搶先登場。今年7月「神宮寺」才創立新品牌「二層泡鷄白湯神宮寺」，開幕不久就迅速獲得究極拉麵大賞的認可，消息傳出後，已吸引不少消費者期待。

▲神宮寺拉麵來自日本名古屋。（圖／記者許宥孺翻攝）

「神宮寺」來自日本名古屋，以濃郁的雞白湯拉麵聞名，店名在日語中，是指為了崇敬神明，在神社附近建造的寺院。 在日本，自古以來人們都有在餐前和餐後說「いただきます」（我開動了）和「ごちそうさまでした」（謝謝招待）的文化，以表達對製作者和神明的感謝之情。