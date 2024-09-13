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工地400支大鐵管遭竊！70歲老賊開報廢救護車　夥同獄友幹的

▲彰化老賊夥同獄友偷工地鐵管。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化老賊夥同獄友偷工地鐵管。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮一處工地近日發現鐵管遭竊，清點數量有400支不翼而飛，業者初估損失超過20萬元，警方據報後追查，發現是1名70歲詹姓阿公，夥同來自獄友顏男(50歲)，開著一輛已報廢的救護車，連續多次前往工地搬鐵管後變賣，警詢後以竊盜罪嫌移送，由於二嫌另涉溪湖地區其他竊案，全案正由檢方進一步偵辦中。

據悉住在員林市的詹男與雲林縣籍顏男曾因涉案遭到判刑入獄，2人同為獄友互相認識，出獄至今大約3年，2人缺錢花用，弄來一輛已報廢的白色救護車，專門鎖定無監視器的工地犯案。

▲彰化老賊夥同獄友偷工地鐵管。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化老賊夥同獄友開報廢救護車偷工地鐵管。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經溪湖分局專案小組日以繼夜擴大往外調閱工地周邊監視器，清查過濾後發現一輛白色報廢救護車經過該工地周邊，不久再次出現時，車內明顯載有重物，分析該車輛及逃離路線後，持拘票及搜索票前往，並在救護車及住處地下室內發現尚有未變賣的鐵管，將詹、顏2人逮捕。

全案警方依加重竊盜現行犯移送地檢偵辦，溪湖警分局呼籲興建中工程之承包商，若疏於防範易成為竊賊索定目標，建議加裝監視器或雇用保全，一旦發現失去遭竊，也請業者立即報案，以維護生命財產安全。

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