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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火星人PO「謝謝中國台灣」惹議　趙少康：台灣人不用玻璃心

▲前中廣董事長趙少康 。（資料照／趙少康辦公室提供）

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／趙少康辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國藝人火星人布魯諾（Bruno Mars）日前在高雄開演唱會，不料，事後他在微博發文「謝謝中國台灣」，並將早先於IG寫的「謝謝台灣」改成「謝謝高雄」引來議論。對此，前中廣董事長趙少康今（13日）表示，林依晨的「我是成都人」說法，也曾經引來「小粉綠」出征，這些認同審查真是大可不必，無論是火星人、成都人，台灣人都不用玻璃心。

趙少康提到，美國歌手「火星人」布魯諾剛結束在高雄的演唱會，因為在微博發文「謝謝中國台灣」，意外引發政治效應，接著又把之前在IG寫的「謝謝台灣」改成「謝謝高雄」。

趙少康指出，對照林依晨的「我是成都人」說法，曾經引來「小粉綠」出征，這些認同審查真是大可不必，無論是火星人、成都人，台灣人都不用玻璃心。

▲火星人拿掉「中華民國國旗」並將IG發文改成「謝謝高雄」。（圖／翻攝brunomars IG）

▲火星人拿掉「中華民國國旗」並將IG發文從原先的「謝謝台灣」改成「謝謝高雄」。（圖／翻攝brunomars IG）

此外，趙少康進一步點出，更久之前，有藝人在大陸開演唱會時說出「我們中國」，同樣被「小粉綠」修理。「其實一個人可能有很多身分，我自己在基隆出生，在台南、台中成長，在高雄受軍訓、在花蓮服兵役，我可以是亞洲人、中國人、台灣人、基隆人、台北人、台南人、台中人……，一個人本來就可以有很多身分。」

趙少康表示，1963年6月，美國甘迺迪總統站在柏林圍牆前，用德文說出「我是柏林人」，為冷戰時期的西柏林人送溫，成為歷史上重要的一刻。

然而，面對近期相關的事件，趙少康認為，藝人就是與人為善、讓觀眾開心，到各地演出時，說出「我是哪裡人」常是為了拉近與當地人的感情，是一種善意的表示，旁人真的不需要玻璃心。趙少康直言，就像如果有外國藝人在台灣，用鱉腳的中文說出「大家好」，也會讓氣氛很high。

趙少康也說，「大陸市場很大，藝人能把台灣的軟實力帶到大陸，讓大陸人喜歡台灣，我們應該多多鼓勵，怎麼還對他們的發言斤斤計較、趕盡殺絕，對美國藝人反而就不敢質疑」？

最後，趙少康表示，質疑的現象不是雙標什麼是雙標？其實不管是火星人、成都人、台灣人、地球人……，只要摘掉政治的有色眼鏡，心存善念、維持友好、多交流，才是大多數人的期待。

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