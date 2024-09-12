年節獎金1500元變禮券！台鐵工會將赴交部抗議　評估罷工投票

▲台鐵企業工會不滿年節出勤獎金變禮券，將到交通部抗議，不排除討論啟動罷工投票 。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工端午、中秋等年節出勤獎金1500元遲遲未發放，台鐵企業工會日前研擬節日將「照常休假」，台鐵公司隨後宣布中秋節出勤轉調人員即可核發1500元禮券。不過台鐵企業工會今(12日)發出聲明，怒斥三節出勤獎金變購物劵，公司化治理是騙局，將到交通部抗議，並討論是否啟動罷工投票。

台鐵企業工會今晚發出聲明表示，對台鐵公司10日宣布「今年中秋節將核發出勤獎金1500禮券」一事，表達最嚴正的抗議與失望。原先經公司勞資會議與董事會明確通過的「加發民俗節日出勤獎金每日1500元」案，資方卻依據交通部回函，悄然變成了1500元禮券。

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工會不滿表示，這樣的改變，顯示資方對員工的漠視與輕忽，此舉不僅違背原有承諾，更是對勞資誠信直接挑戰。更令人失望的是，本案出勤獎金本應追溯至清明節發放，然而資方卻選擇避而不談且隻字未提，完全忽視了員工權益。台鐵員工盡心盡力，卻屢次遭受此等欺騙手段，工會無法再繼續容忍。

台鐵企業工會強調，為捍衛員工權益，工會將擇期至交通部抗議，並於第16屆第1次代表大會上，提請本會全體代表決議是否全面啟動罷工投票。這不僅是為了爭取合理的權益，更是為了捍衛全體員工應得的尊嚴與信任，呼籲交通部尊重勞資會議共識並善意回應。