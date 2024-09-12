2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

▲東風本田汽車傳出裁員2000人，還為離職員工舉辦歡送會。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸東風汽車與日本本田（Honda）合資的東風本田近日傳出大規模裁員的消息，引起外界關注。東風本田10日透過官方微博表示，為保證企業的可持續經營、加速電動化轉型，東風本田針對生產領域進一步提升人員效能，「本次人員優化為企業戰略轉型的階段性調整，將堅持以人為本的企業理念，充分考慮員工意願，並依法依規制定合理的解決方案。」

《羊城派》引述日經中文網報導，東風本田從8月下旬開始徵集自願離職員工，9月結束報名。徵集對象是3個汽油車工廠的生產業務員工。員工裁撤的背景是部分工廠的關停，東風本田計劃2024年11月將年產能為24萬台的第二生產線停產休業。

一名任職於東風本田的內部人士證實，東風本田此次提供近2000個離職通道，賠償能給到「N（工作年限）+3」，「主要為生產線工人。這是該員工進入東風本田後，首次經歷較大規模的裁員，由於此次賠償方案不菲，甚至出現員工排隊搶名額的現象。」

公開數據顯示，本田在2021年至2023年間，大陸市場銷量分別為156.15萬輛、137.31萬輛及123.42萬輛，同比分別下滑4%、12.07%和10.12%。今（2024）年1月至8月累計銷量為525432輛，同比下降27.2%，8月同比下滑44.3%。

由於本田汽車在大陸市場表現欠佳，計劃藉由關閉工廠等方案，逐步減少燃油車產能，預計由149萬輛縮減至100萬輛，而這項減產方案在日本汽車公司中也創下最大規模紀錄。

雖然在傳統燃油車部門縮減人力，東風本田仍持續增加電動車的生產能力，其中，東風本田新能源工廠將在近期正式開始營運，主力生產靈悉、燁系列等純電產品，全力投入電動化佈局。根據生產計劃顯示，東風本田預計在2030年前推出10款以上純電動車型，3款新能源車型已先後亮相。