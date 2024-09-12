北市無車日！騎自行車可免費喝咖啡　蔣萬安「不搭公務車」改綠運輸

▲台北市交通局「113年國際無車日系列活動」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市交通局為響應9月22日國際無車日，由於適逢假日，提前20日推出系列活動邀請民眾參與，包括連續4週的週五早上騎乘自行車，可到指定地點兌換免費咖啡，以及推動國小學童低碳走路上學活動，還有20日當天台北市長蔣萬安將帶領市府首長當天不開車，並希望未來每週都能落實此政策。

北市交通局12日上午舉辦「國際無車日」記者會，說明9月20日起將推出一系列活動，針對「騎乘自行車換咖啡」，從9月20日起到10月11日連續4週的週五早上7時30分開始，只要民眾自備環保杯騎自行車，就可以到8處指定地點（信義廣場、忠信廣場、大港墘公園、洲子二號公園、世貿公園、捷運關渡站1號出口、捷運松江南京站7號出口、捷運中山國小站2號出口）免費換咖啡，數量有限送完為止。

關於「國小學童低碳上學活動」，交通局跟教育局合作，推動國小學童低碳走路上學活動，請學童與家長將一同響應，交通局也積極推動台北交通安心行計畫，持續完成多條學區周邊通學步道，期許提供安全通學環境，讓低碳觀念能向下紮根。

另外，蔣萬安為鼓勵民眾響應「週五綠運輸」，將帶領市府首長於9月20日當天不開車，全部使用捷運、公車、YouBike或走路等綠運輸上班，而首長身體力行響應無車日的照片，將於活動當日公布於交通局官網的國際無車日系列活動專區。

被問到蔣萬安除了20日當天不搭公務車上班外，會不會擴大其他天也搭乘大眾運輸？交通局回應，交通局長謝銘鴻每週五都是騎自行車上班，其他天也盡量用步行方式，並持續努力推動其政策，而蔣萬安20日當天也一定會響應，未來也會持續邀請蔣一起支持綠運輸，希望未來落實每週都有此活動。