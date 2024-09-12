壽險業主管因為愛被騙4000萬：心裡有個缺憾

▲黃定宜說，心裡有個缺憾或期待的人，特別容易落入詐騙陷阱。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

詐騙橫行，利用的就是人性的弱點。壽險業主管黃定宜在疫情期間上網交友被詐騙4000萬元，身心俱疲。其實詐騙手法層出不窮，專家表示，民眾一定要保持「事事存疑」的態度，讓自己遠離詐騙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「好像心裡有個缺憾、或期待，就容易一步步踏入詐騙集團的陷阱。」這是壽險業主管黃定宜因為愛被詐騙4000萬最深的體悟。

時間回到2021年台灣因新冠疫情三級警戒的時候，黃定宜的工作量大幅減少，生活多出許多時間與空間，觸發了內在的寂寞感，她開始上網交友，認識一位宣稱在香港馬會工作、喪妻的男性趙志遠。趙志遠貼心的關懷、兩人透過越洋電話每晚談情說愛，讓內心寂寞的她放鬆防備。

黃定宜說，趙志遠告訴他，馬會有個公益彩券抽獎活動邀請她參加，沒想到這麼幸運的她就中獎了，金額換算成新台幣高達8000萬元，接著又說這是檯面下的中獎，不能告訴其他人。隨後，不斷有銀行、馬會的人通知黃定宜，以各種不同名目要求她匯款，黃定宜因此先後匯出台幣4000萬元，當中有2000多萬元是向親友借款。

約莫半年，黃定宜開始警覺狀況不太對，透過親友在香港查詢之後，才發現這一切都是騙局。「我公開自己被詐騙的過程，是想要提醒大家，人生一旦有個缺憾就很容易被騙。」她感嘆的說。

詐騙已成集團式操作，當事人以為面對的只有一人，但其實一人的背後，可能是超過20人精心分析被詐騙者的個人資料、心理狀態，而進一步編寫環環相扣的劇本，引人上鉤。

陽明交大科技法律學院特聘教授、金融消費評議中心前董事長林志潔表示，詐騙手法層不出窮，但有些共同點，「例如要你這件事不能跟旁人說，當聽到這句話時，警覺性就該提高。」詐騙猖獗，民眾應要保持「事事存疑」及「投資找合法」的觀念，除了主動尋求官方聯絡方式或是 165防詐騙諮詢專線查證消息來源外，投資金融商品務必找合法金融機構才有保障。



更多鏡週刊報導

【詐騙橫行2】花招百出難杜絕 專家：防堵詐騙不該檢討被害人

【達觀股市】全球股市群龍無首

【理財最前線】領有重傷卡就理賠 3張高CP值重傷險出列