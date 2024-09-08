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用命找工作！印度警察招考體適能測試　酷暑「釀12人慘死」

▲印度公務人員招募釀死。（圖／翻攝自WION新聞）

▲印度公務人員招募釀悲劇。（圖／翻攝自WION新聞）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度賈坎德邦近期在進行地方公務員招考時，發生了12名考生因體能測試不幸身亡的事件。此次事件引發了印度當局高度關注，並啟動調查。這次的體能測試，針對應徵酒類管制警察的考生，要求男性在60分鐘內跑完10公里，女性則需在40分鐘內完成5公里。然而，酷熱的天氣和不完善的組織安排，導致悲劇的發生。

該體能測試於今年8月22日同步在賈坎德邦7個地點進行，共吸引12.7萬多名考生參加，其中7.8萬人通過測試，繼續參加後續的筆試和體檢。然而，由於當地的高溫潮濕環境，特別是在帕拉穆市，醫療條件不足，導致70多名考生因體力不支而暈倒，其中5人死亡。根據賈坎德邦警方的調查，氣候因素、考試組織不當以及考生可能濫用興奮劑，都是此次事故的潛在原因。

賈坎德邦警察局長阿努拉格表示，這12名考生年齡介於19至31歲，事件已被視為非正常死亡，相關調查正在加速進行。賈坎德邦公務員考試委員會已決定暫緩後續考試，並考慮在未來調整測試標準，以減少意外發生。

當地反對派則呼籲政府應延後體能測試至天氣轉涼的9月中旬，並要求為每位死者家屬發放500萬盧比（約新台幣190.5萬元）的撫恤金。他們指出，管理不善、醫療支援和供水不足是導致悲劇的主要原因。

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