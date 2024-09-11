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清空願望書單機會又來了！電子書全站73折限時特惠　加碼只有一天

樂天Kobo電子書歡慶來台8週年 全站購書享73折（圖／樂天Kobo提供）

▲電子書平台在9/14推全站73折一日限定特惠。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書市場持續成長，樂天Kobo近期打出全站購書73折週年慶優惠回饋讀者，但活動最後不少人發生結帳時系統當掉，官方今公告將於9/14特別加碼全站73折，限定特惠活動只有一天。博客來也精選7千種電子書、雜誌、有聲書影音課程，限時優惠77元起。

剛結束為期10天週年慶活動的樂天Kobo，祭出全站購書享73折優惠，以人氣動漫《葬送的芙莉蓮》為例，1～11集原價880元，73折後只要638元，由於是整年度最深折扣，吸引許多人一次清空購物車中的書單，熱賣書籍包括《我可能錯了》、《隱性潛能》、《持續買進》，類別則是以商管理財、文學小說最熱銷。

不過活動最後一天線上人流過多，不少人出現系統當掉無法結帳付款問題，因此官方宣布9/14再推全站73折一日限定特惠，只需在結帳時輸入優惠代碼「ReBirth」，站上各式書展例如商業趨勢書展、類型小說書展、獨家優惠書籍等，一樣可疊加優惠，此外也提醒讀者提早結帳，避免壓線，而一日限定活動僅有電子書，閱讀器不參與加碼。

博客來電子書（圖／博客來提供）

▲網路書店業者藉由七週年慶的內容企劃與促購活動雙重導流，盼帶動活動業績成長三成以上。（圖／博客來提供）

博客來電子書即日起至10月20日特別推出「低頭．屬於我們的文藝復興」週年慶活動，祭出電子書3本79折，電子雜誌77元，有聲書、影音課程7折起等優惠，希望帶動活動業績成長三成以上。而電子書服務推出以來，今年邁入第七年，平台觀察整體業績較去年同期成長兩位數外，「電子書暢讀服務」訂戶數年增7成，閱讀下載量較去年再成長50%，反映出數位閱讀正逐漸成為日常生活中的重要一環。

電子書類型以漫畫類表現最亮眼，在外部話題及動畫、影視化效應的加持下成長近40%，商業理財與文學小說類分別成長1至2成。奧運熱潮帶動運動熱度，如《排球少年》系列銷量再創新高，被稱為神預言漫畫的《我所看見的未來》則因地震、颱風等事件再次引發關注。今年作品動畫化的現象更為明顯，帶動包含了《迷宮飯》、《我推的孩子》、《藍色監獄》等熱潮，成為電子書市場另一股成長的關鍵推手。

「電子書暢讀服務」閱讀下載量較去年成長50%，目前涵蓋超過1.6萬種的電子書與雜誌。不同於去年清一色以商業、勵志類為主，今年以學習性高的書單類型更受讀者青睞，下載前三名為《用賴世雄筆記法學英文》、《隨手一字 輕鬆速記》、《改變一生的14堂心理課》；電子雜誌則以「財經企管」、「語言學習」為主，如《商業周刊》、《經理人月刊》、《CNN互動英語》。商業雜誌暢讀更有食譜書、居家生活，或是健康常識，一天不到4元高CP值的閱讀投資，成為讀者偏愛的新選項。這種趨勢不僅反映讀者對於個人成長與學習的渴望，也凸顯多元涉獵的學習趨勢下，讀者對「暢讀服務模式」與日俱增的黏著度。

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