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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國3通霄段砂石車衝撞大貨車、拖吊車　2駕駛死亡

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號南下146公里、苗栗通霄路段，今（10日）天上午7點多發生一起驚悚的死亡事故。一輛大貨車故障依靠路肩，李姓拖吊車司機第一時間趕抵現場，正下車商討如何拖吊時，後方一輛砂石車原因不明失控擦撞貨車和拖吊車，釀成拖吊車司機現場喪命，貨車駕駛到院前明顯死亡，經醫師檢傷後已宣告。國道警方正封閉現場調查事故原因中。

▲國道3號南下146公里發生重大死亡事故，砂石車擦撞故障大貨車和拖吊車，釀成1死1命危。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道3號南下146公里發生重大死亡事故，砂石車擦撞故障大貨車和拖吊車，釀成2人死亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

【本文於08:55更新】

苗栗縣消防局說，今天上午7時19分接獲報案，立即派遣通霄分隊搶救人車前往國道事故現場，抵達時一名拖吊車司機，倒臥故障大貨車前、肢體扭曲變形，另一名大貨車駕駛也倒地不起、沒有呼吸心跳，救護人員仍將駕駛送往苑裡李綜合醫院，經檢傷後宣告死亡。

▲國道3號南下146公里發生重大死亡事故，砂石車擦撞故障大貨車和拖吊車，釀成1死1命危。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道3號南下146公里發生重大死亡事故，砂石車擦撞故障大貨車和拖吊車，釀成1死1命危。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，當時大貨車因故障停在路肩待援，一名拖吊車駕駛迅速抵達現場，2名駕駛正下車討論如何排除故障車時，後方肇事砂石車疑似分心，先擦撞大貨車後，再擦撞拖吊車，2名駕駛無處閃避，當場遭到重創。

▲國道3號南下146公里發生重大死亡事故，砂石車擦撞故障大貨車和拖吊車，釀成1死1命危。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道3號南下146公里發生重大死亡事故，砂石車擦撞故障大貨車和拖吊車，釀成1死1命危。（圖／記者楊永盛翻攝）

肇事砂石車也因衝撞力道大，車頭脫離子車，現場一片狼藉。國道警方正封閉中、外線車道，調查肇事原因中。　

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