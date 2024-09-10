直升機墜毀9人罹難！國家警察局長殉職　薩爾瓦多降半旗哀悼3天

▲薩爾瓦多一架軍用直升機8日晚間墜毀，機上9人全數罹難。圖為軍機殘骸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

薩爾瓦多一架軍用直升機8日晚間墜毀該國東南部接近宏都拉斯的邊境區域，造成機上國家警察局長等9人全數身亡。總統布格磊（Nayib Bukele）宣布全國降半旗哀悼3天，並下令展開調查，直言這起事故不該被視為意外。

路透、BBC等報導，國家警察局長阿里亞薩（Mauricio Arriaza）8日晚間執行押送任務，搭乘軍用直升機，把涉嫌挪用薩爾瓦多COSAVI信用合作社3500萬美元公款的嫌疑犯科托（Manuel Coto）從宏都拉斯帶回薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）。此前，科托試圖逃往美國，但在宏都拉斯落網。

▲其中一名死者是國家警察局長阿里亞薩。（圖／路透）

然而直升機才起飛沒多久，直升機就墜毀在薩爾瓦多東南部帕薩基那地區（Pasaquina），此地接近宏都拉斯邊境。整起事件造成9人死亡，警察局長阿里亞薩、嫌疑犯科托、3名員警、3名軍人以及一名司法部人員罹難。

墜機事件發生原因正在調查中。薩爾瓦多總統布格磊透過社群平台X發文呼籲進行調查，「這起發生的事件不可能只是簡單的一場『意外』」，已請求國際協助調查墜機原因，並宣布全國降半旗哀悼3天。

罹難的阿里亞薩2019年接受任命擔任國家警察局長，執行全國幫派掃蕩行動，是鎮壓幫派組織的關鍵人物，成功降低該國謀殺率，但也因任意逮捕等行為招致人權組織批評。

▼總統布格磊宣布全國降半旗哀悼3天。（圖／達志影像／美聯社）