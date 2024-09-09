國防預算增203億！海軍編449億居首　江啟臣憂戰鬥部隊編現比低

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國防部114年度預算已於近日送往立法院，面對現實的生存壓力，如各界所預料的持續保持增長。曾任海龍蛙兵的立法院副院長江啟臣今（9日）表示，114年國軍預算員額較113年更為下降，戰鬥部隊編現比也偏低，如何有效補足專業及可用人力，國防部要務實面對、滾動式檢討，非挖東牆補西牆，頭痛醫頭腳痛醫腳。

江啟臣指出，為了充足國軍戰力，國軍自今年起徵集一年期義務役，政策執行至今已8個月，國防部是否進行檢討並反應在114年的預算編列？應該主動對社會說明進度及成效。

江啟臣表示，近期他將邀請國防部一同到基層部隊考察，實地瞭解一年役期義務役入伍服役、部隊訓練、管理等執行情形。如果在一年的服役期間，義務役男能獲得專業軍事知能及不同的人生經驗，相信對於國軍人才招募、專業人才庫的建立，能有更多的幫助。

114年國防預算，在人員維持、作業維持、軍事投資的預算額度都有增長，江啟臣指出，軍投建案預算雖較113年增加203億元，然而過去8年美國對台軍售金額超過200億美元，有不少重大軍售案受疫情、俄烏戰爭等因素影響致執行進度延宕，導致付款高峰期往後順延，現在產製狀況逐漸上軌道，因此，雖然114年軍投建案預算增加，但多數用於過去延付的軍售費用。

江啟臣進一步分析各軍建案，針對有些外界的疑慮與擔憂，國防部應該有更多的說明。例如，陸軍、海軍共同採購的「人攜式短程防空飛彈」，國防部今年5月修改整體獲得規劃書，將執行期程拉長至120年，預算增加至690億餘元。然而，至今美方卻尚未正式宣布同意增加採購的訊息，原因為何？既然列於國軍正式需求，可認為是現在的作戰實需，給了計畫就應提出實現的方法，如何在短時間內獲得這些武器裝備？國防部應提出說明。

江啟臣提到，不少武器裝備將在今年交付，付款需求也反應在預算編列上，例如新型戰車114年編列81億餘元，佔陸軍一般裝備預算近3成，今（113）年底將有第一批戰車交裝，接裝訓練已在美國展開。然而，關於國內的配套措施，包括訓練場地整建、人員編裝組成等，是否已規劃及備便？海軍的「魚叉飛彈海岸防衛系統」編列239億餘元，佔了海軍裝備預算的47.98％，也是預計從今年開始交裝，隨著裝備到位，關於組織擴編、人員補足等問題，應有說明。

空軍部分，國人關心新式戰機採購案執行進度，明（114）年特別預算編列430億元，原訂去年交機的規劃因故延至今年第3季，現已9月，近期能否看到新式戰機出廠在美國進行測試、交裝，國人都在關心。

