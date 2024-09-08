新人牽手「闖輕軌」拍完婚紗才讓　高捷報警找人開罰！

▲新人牽手「闖輕軌」拍婚紗，高捷報警。（圖／翻攝自Threads／gzb08_ying）



記者許力方／綜合報導

高雄捷運美術館站因「龍貓隧道」被譽為最美輕軌站，有一對新人8日竟帶著拍攝團隊，直闖軌道區拍婚紗，輕軌司機遠遠的就按喇叭提醒，他們仍堅持拍完才離開，被乘客拍下PO網罵翻。高雄捷運公司回應，經確認已違規並報警，最高可處7500元罰鍰。

網友8日上午11時許將過程PO上Threads，只見當時輕軌列車已經靠近，男主角伸手牽著女方要到路中拍照。目擊網友描述，列車司機已經按喇叭提醒很久，結果這對拍婚紗的新人完全不讓，「硬要進去拍完才要讓？」拍完照才緩慢離開，「整車的人都等你們就好啦！」文章底下罵聲連連，痛批「真的當司機塑膠」、「就是有這種沒水準的人，以後這張婚紗最好不要掛出來，不然被大家噴屎」、「從拍婚紗就開始出車禍的婚姻」、「把輕軌當玩具了。」

高捷表示，經確認，事發於8日上午11時30分，有行人在龍貓隧道路段侵入輕軌專用路權，依《大眾捷運法》可處1500元至7500元罰鍰，希望能找到當事人開罰，遏止因拍照影響輕軌行車安全的歪風，已經報警處理。

對此，捷警將嘗試調閱監視器畫面追查當事人到案說明，目前已派員於重點時段加強巡邏，同時通知高捷公司宣導司機，未來若遇到類似情況第一時間報警處理。