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「騎福極西點」自行車活動　上千民眾騎Bike訪雲嘉南

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎，上午6時不到來自各地近千位民眾及車友已陸續報到。

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場交通部觀光署主任秘書方正光、台南市政府觀光旅遊局專門委員丁玲琍、雲林縣政府文化觀光處科長李嘉和、台江國家公園管理處代理站長陳少穎、七股區公所秘書黃瑞理、國軍南部地區人才招募中心副主任陳永正、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名等人親臨開幕。

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委陳亭妃、立委賴惠員辦公室吳文榮秘書、台南市議員謝舒凡等人也一同到場為民眾打氣，還有人氣美女包括民視GOGO TAIWAN主持人Windy、單車網紅小D、布拉魚、台南在地Uni Girls統一獅啦啦隊的一七和Maggie也一同現身，帶領車友一騎Bike訪雲嘉南。

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通部觀光署方主任秘書正光表示，近年各國家風景區陸續推動綠色旅遊，觀光署積極推動16條多元自行車路線，建置友善自行車設施及環境，推廣自行車友善旅宿，以自行車旅遊支持永續旅遊發展。今天的「騎福極西點」活動，就是以實際的行動帶領民眾去實踐親山親海樂環島的目標，用低碳的自行車，結合多元自行車路線，推廣燈塔旅遊。

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「騎福極西點」活動推出3條不同的路線，90公里(騎福組)一日拜訪2處濱海重要信仰中心，南鯤鯓代天府及正統鹿耳門聖母廟，並前往台灣本島極西點國聖港燈塔朝聖；50公里(騎跡組)路線，沿途瀏覽濱海特色白金風光，一次收集水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、青鯤鯓扇形鹽田、6號小島等經典景點；而最短路線30公里(親子組)，則是輕鬆漫遊布袋「好美船屋」，進入浪漫又美麗的1920美漾森林，讓親子民眾輕鬆出遊，探索好美秘境。

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，主辦單位還在沿途安排了「自主認證」以及「集章」活動，民眾前往指定的景點拍照、打卡、集章，除了可以參加線上的抽獎活動，在回到終點後，就可以兑換價值100元的市集抵用券，於現場觀光圈鹹良好物市集消費使用，活動的最後更有抽獎活動，獎項不但有環法自行車賽的車衣、更有機會抽中今年11月30日首度在台灣舉行的「環法業餘挑戰賽」參賽名額，直接保送參加最高檔次的自行車挑戰活動。

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處許宗民處長歡迎大家透過自行車，放慢腳步，走進村落走進海邊，用不同的節奏，來這裡感受雲嘉南的雪白鹽田以及靓麗的金色夕陽，沿途還可以看到豐富的溼地與鳥類自然生態。歡迎大家用20公里的時速，深入濱海宗教文化、特有農漁特產、漁村手作體驗，來趟白金騎跡雲嘉南之旅！

▲由交通部觀光署雲嘉南管理處所主辦的「騎福極西點」自行車活動，7日在台南市北門區南鯤鯓代天府盛大開騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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