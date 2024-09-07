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交通死亡降9%「行人喪命反增10人」　車輛、行人雙違規成主因

▲▼遠通電收攜手產官界和民團於國5蘇澳服務區舉辦「國道安全駕駛同樂會」。（圖／遠通電收提供）

▲遠通電收攜手產官界、民團於國5蘇澳服務區舉辦「國道安全駕駛同樂會」。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

根據統計，今年迄今交通事故死亡大降9%，不過行人喪命反增加10人，分析顯示「車不讓人」及「行人任意穿越馬路」為兩大肇因，為響應交通部推廣「人本交通、停讓文化」，遠通電收攜手產官界、民團於國5蘇澳服務區舉辦「國道安全駕駛同樂會」，邀「天竺鼠車車」開進國道服務區宣導全齡道安。

交通部政務次長陳彥伯出席該活動致詞表示，今(2024)年截至目前交通事故死亡人數為1482人，較去年同期降低141人，減少9%雖符合年死亡率降低7%的目標，但距離2030年死亡人數減半目標仍有一段距離；且今年行人死亡人數較去年高出10人，65歲以上行人佔73%、85歲以上死亡38人，比去年增16人，主因就是「車不讓人」及「行人任意穿越馬路」。

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陳彥伯表示，交通部除積極宣導「車輛慢看停、行人安全行」外，也將與靖娟基金會扎根安全教育，共同推廣交通安全「孫子兵法」，鼓勵小朋友利用所學習到的交安知識，以孫子身分，提醒爺爺奶奶等長輩注意交通安全，共同邁向零死亡願景。

▲▼遠通電收攜手產官界和民團於國5蘇澳服務區舉辦「國道安全駕駛同樂會」。（圖／遠通電收提供）

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／遠通電收提供）

遠通電收總經理張永昌表示，遠通電收與遠創智慧uTagGo攜手政府、用路人共創台灣智慧交通ESG永續發展，運用數位科技打造綠色行車生態圈及關懷交通弱勢族群。ETC環保效益不僅展現在國道上，「eTag停車扣繳」便利民眾免印小白單繳費、免怠速進出停車場，無痛落實節能減碳；社會責任面則持續與靖娟基金會合作，共同製作「兒童交通安全繪本電子書」，並攜手弘道老人福利基金會舉辦「高齡道安種子培力營」，將道安種子散播至全齡族群。

高公局長趙興華表示，服務區內道路除遵循人本交通規劃得更加完善，也呼籲民眾行駛國道遵守「四不一要」原則，包括不要超速、不要疲勞分心、不要酒駕及要繫好安全帶。根據最新統計，今年上半年酒駕死傷也有34件，國道因駕駛疲勞、分心造成自撞事故達2295件，釀成13死及339傷非常嚴重，提醒駕駛善用國道服務區休息室，養足精神再出發。

▲▼遠通電收攜手產官界和民團於國5蘇澳服務區舉辦「國道安全駕駛同樂會」。（圖／遠通電收提供）

▲遠通電收於國5蘇澳服務區舉辦「國道安全駕駛同樂會」。（圖／遠通電收提供）

遠通電收連續兩年於蘇澳服務區舉辦道安公益活動，今年在宜蘭縣府協助下，把車輛視野死角體驗活動搬至蘇澳服務區宣導，邀親子組隊，模擬貨車於停車場停車的情境，親子合力找出大型車駕駛時無法看到的危險視野盲區，藉由角色互換，體認如何自保，完成闖關體驗者更可獲得超人氣「天竺鼠車車」與遠通電收的聯名的限量版頸枕。

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