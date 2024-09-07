下班前2分鐘接到任務「會做完才走？」　過來人喊：明天再處理

▲下班前兩分鐘接到工作任務，會做完才下班？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果在下班前幾分鐘，臨時接到工作任務，會做完才下班嗎？近日有網友發文表示，她在下班前兩分鐘收到信件，要她先處理，事後主管還委婉地說，不管是新人還是老鳥，都應該把工作弄完再下班，因此她就想知道，下班前幾分鐘拿到的工作應該要做完？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「下班前幾分鐘拿到的工作要做完」為標題發文，提到她在下班前的兩分鐘收到一封信件，於是詢問交給她的前輩，這項工作是否急著要完成？當下前輩的回答並不明確，只是要她做。然而，她當天其實已經和朋友有約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，這項工作的內容並不是什麼急事，但她還是選擇先完成工作再下班，結果和朋友的約還差點遲到。只是沒想到後來開會，主管卻含蓄地說，不論是新人還是老員工，都應該完成工作再下班，下班不差那幾分鐘。

原PO也進一步提到，自從她入職，幾乎沒看到有同職位的人能準時下班。同事們甚至說，如果太早下班，會被主管責備。因此她就想知道，這種工作狀況是正常的嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這是爛公司的常態」、「明天再說」、「爛公司的確是常態，風氣被一群奴工帶起來了」、「我昨天剛到職，下班時間到我馬上就離開，結果轉頭看到大家都用不可思議眼神看著我，但我還是離開了，但感覺我給大家留下不好的印象」、「下班前兩分鐘給也太北七，我會直接明天再處理」、「爛公司的風氣」。