桃園暑期首波「靜桃專案」　1晚抓13輛噪音車

▲桃園暑期擴大辦理靜桃專案。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市於暑假期間，擴大辦理「靜桃專案」夜間聯合攔查，12日晚間在龜山區龜山國民中學前執行取締改裝噪音車的勤務，共攔查1輛大型重型機車和16輛普通重型機車，經現場檢測，其中13輛（包括1輛大型重型機車和12輛普通重型機車）排氣噪音超過標準，環保局人員立即開單告發，共裁罰新台幣3萬4400元。

市府環保局13日表示，暑假期間執行以來，統計7月1日至11日環警監聯合稽查共檢驗163輛，不合格72輛，聲音照相告發43輛，總計裁罰新台幣43萬1100元，和去(112)年同期比較陳情量減少3成，顯見管制成效。

同時，特別針對社區進行噪音宣導，與當地里長、社區巡守隊合作，向民眾宣導發揮公德心，騎乘機車時切勿影響社區安寧，環保局與警察局也持續針對學校及夜市等陳情熱點區域進行巡查通報，確保民眾生活品質。



此外，近日於桃園市中壢區光明公園前執行取締改裝噪音車勤務時，查獲1名未滿16歲林姓少年，無照駕駛及懸掛他車車牌，經中壢警察分局員警比對資料後，依道路交通管理處罰條例告發並當場查扣車牌。環保局和警察局也呼籲家長多多關心家中子女，切勿貪圖一時方便，無照違規騎車上路，以及不當改裝車輛、使用未經審(檢)驗之排氣管，除了造成噪音擾寧外，更影響其他用路人安全。