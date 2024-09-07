媒體人：讓柯文哲一刀斃命鐵證　不是「小沈1500」

記者邱晟軒／綜合報導

京華城案持續延燒，民眾黨主席柯文哲5日羈押禁見。根據《鏡週刊》報導，檢廉搜索柯文哲住家，發現USB隨身碟寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」。對此，媒體人謝曜州直言，讓阿北從意氣風發，突然變成落寞的一刀斃命鐵證不是這個。

京華城案火勢不減，柯文哲於5日被裁定羈押禁見。《鏡週刊》昨晚以獨家報導指出，檢調在搜索柯文哲住家時，發現了一個USB隨身碟，上面寫有「2022/11/1小沈1500沈慶京」，時序與2022年10月18日台北市政府核發建照給予京華城相近，直指柯文哲疑似收取沈慶京1500萬。

針對《鏡週刊》報導，民眾黨發布聲明強調，目前案件仍在偵查中，「若檢調如此大膽，公然違反『偵查不公開』原則，恣意與媒體勾串違法，如何讓人民信任司法還有基本可信與尊嚴？」

▲檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

謝曜州今天上午在臉書發文表示，「2022/11/1小沈1500沈慶京」這句話，看起來怎麼看都比較像是約下午3點見面。如果柯文哲有秘帳在USB裡面，「他從家裡出來的時候，怎麼可能還會這麼大聲嗆：你們這樣對我證據在哪裡？」

謝曜州進一步指出，況且，地院裁定的內容是還沒有金流，顯示法官也覺得是約時間。否則就不會只有圖利罪。雖然我覺得比較像是約時間見面，但案子通過後柯文哲跟沈慶京見面，還是非常奇怪。他最後斷言，「讓阿北從意氣風發突然變成落寞的一刀斃命鐵證不是這個。」

除此之外，前立委郭正亮也在政論節目《盧秀芳辣晚報》提出質疑，表示「1500沈慶京」這句話被大做文章，說收了1500萬。但也可能是下午3點約沈慶京，結果被下標題說收了1500萬！。

●未經判決確定，應視為無罪