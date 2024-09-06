台中警集體開假罰單1收押10交保　警局最後通牒：限4天內自首

▲台中基層員警爆發違法開單後，警察局要求有類似情形者9月9日前自首。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署偵辦員警利用取締交通違規涉嫌圖利案件，4日搜索台中市警察局第六分局等9個處所，帶走12名員警，後來1名李姓巡佐遭羈押禁見，其餘10名被告交保，台中市警察局為了止血，上午發文要求有類似「白單轉紅單」登載不實情形者，9月9日下午5點前自首及釐清案情。

台中地檢署4日搜索第六分局所屬派出所等計9個處所，約談犯罪嫌疑人12名、證人9名到案說明，複訊後，認定李姓男子（時任台中市警察局第六分局西屯派出所巡佐）自民國109年間起，因受不當請託而介入違規案件，共同於公文書為不實登載，藉以圖利他人，涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之公務員對主管監督事務圖利，及刑法第216條、第213 條行使公務員登載不實公文書等罪之犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，爰向法院聲請羈押禁見獲准。

其餘被告陳姓男子等10人（均為警職）分別諭知3萬元至20萬元交保候傳，蘇姓被告無保請回。

這件警紀案再創台中警察形象，警察局為了止血，預防類似情形發生，上午PO文「因應本局第六、第四及豐原分局員警因逕舉單告發遭搜索，所衍生員警涉圖利及偽造文書罪，請各內、外勤單位主管轉知每一位同仁，如果在之前服務單位、或現在單位有類似白單轉紅單登載不實情形，在警察局、警政署政風室及地檢署清查尚未發現前，由單位主管帶涉案同仁儘速自首及釐清案情，並爭取自首減刑的機會，清查情形請於9月9日（下星期一）17時前回覆。