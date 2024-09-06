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爆北市府都發局長遭威京「恐嚇」　她呼籲：蔣萬安和公務員站一起

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

▲威京集團主席沈慶京日前因京華城案遭收押禁見。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨台北市議員許淑華指出，她在5月針對京華城案質詢北市府都發局後，都發局長王玉芬就收到威京集團律師函的「關切」。許淑華認為，該律師函的意思就是「想讓京華城停工，沒那麼容易」，形同恐嚇北市府，為此，她呼籲蔣萬安市長應負起責任善後，並和台北市民、公務員站在一起。

許淑華提及，關於京華城案，她已要求蔣萬安，一旦京華城案起訴，就應依法停工，並追討財團不法獲利，還給市民與公務員們一個公道。

許淑華進一步說明，今年5月都發局長王玉芬接受質詢時指出，若本案查出不法，將研議三大善後方案。「王局長在質詢中，表達專業意見，詳細說明善後原則，也承認容積依法不該高達840%。」

不料，許淑華發現，在該次質詢後，王玉芬局長立刻收到來自京華城的律師函「關切」，內容有兩大重點：第一、威京集團要求北市府說明善後方案是否如王局長所言已確定，還是「僅係王局長因應議員詢問之臨場問答」。

許淑華認為，這樣的質問，顯然是把王玉芬局長在議會上的專業見解，全部推卸成個人發言，變相要求北市府「不承認王局長的善後方案」。

▲民進黨北市議員許淑華指出，北市府都發局收到威京集團的律師函「關切」京華城案，並有恐嚇的意味 。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲民進黨北市議員許淑華指出，北市府都發局收到威京集團的律師函「關切」京華城案，並有恐嚇的意味。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

此外，該律師函的第二個重點，是威京集團還自稱「涉及整體南松山地區發展」，並揚言拖延行政運作。許淑華說明，千言萬語總歸一句，京華城的意思就是：想讓我停工，沒那麼容易。

許淑華強調，從威京集團的律師函字裡行間，不難看出威京集團想為難王玉芬局長，以及市府全體公務員。許淑華接著表示，現在沈慶京、柯文哲、應曉薇等人，皆已收押列被告，連市府局長都被財團「恐嚇」。

因此，許淑華呼籲，蔣萬安市長應負起責任善後，和台北市民、公務員站在一起，絕不能像大巨蛋一樣，放任財團一拖再拖，轉眼間還蓋好了。

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