「表現真的爛透了！」台北羽球公開賽止步16強　王齊麟：繼續精進

▲「麟洋配」王齊麟、李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣羽球男雙好手李洋、王齊麟在巴黎奧運奪金後，重新在台北羽球公開賽合體。不過「麟洋配」交手劉廣珩、楊博涵時敗北，止步16強。事後王齊麟也發文表示，「糟糕的表現，讓大家失望了」，很抱歉沒辦法讓大家多看幾場比賽。

「麟洋配」在16強戰碰上劉廣珩、楊博涵，首局雖以21比15拿下，但之後卻以15比21、20比22敗北，於本屆台北公開賽止步16強。

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王齊麟賽後表示，「打得很爛、很糟糕，今天就是我自己打得不理想！大家都看得出來，我比較緊繃導致失誤，自己想得太可怕，出手比較保守畏畏縮縮，沒有和對手抗衡，越打越心虛，對自己的表現很不滿意，很多地方能做得更好，真的蠻失望的」。

李洋則緩頰表示，「王齊麟一直都很照顧搭檔，他一直想給我很圓滿的結局，抱歉是我給你的壓力，他讓自己壓力太大，不管怎樣我們在場上就是努力挑戰每一顆球！不管結果如何，我們都盡力在場上求勝，這才是運動員的特質，也感謝王齊麟願意和我搭配」。

李洋後來也感性發文，「謝謝所有球迷們的支持，很可惜沒能在職業選手生涯結束前的最後一戰站上頒獎台。但競技賽事就是如此，即使盡了力也未必能如願，很開心能在自己的家鄉、自己的主場再次和大家見面」。

王齊麟則在Threads上發文表示，「糟糕的表現，讓大家失望了，還是很謝謝所有人的加油聲，也很抱歉沒辦法讓你們多看幾場比賽，不足的地方會繼續精進，謝謝你們！表現真的爛透了」。面對網友鼓勵，王齊麟也回應，很溫暖、很感動，真的很想多打幾場好球給大家看，「謝謝你們，我會繼續努力」。