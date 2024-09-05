控柯文哲圖利！鍾小平現身北檢喊：貪汙的人都去坐牢

▲鍾小平現身北檢，對於柯捲入弊案直說「貪汙的人都去坐牢」。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，稍早柯文哲在今（5）日9時許抵達北檢重開羈押庭，台北地方法院也在下午二時重開羈押庭。當初控告柯任內和中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案從中牟利的國民黨議員鍾小平也現身北檢受訪，直說：「貪汙的人都去坐牢」。

鍾小平透露沈慶京容積率案要彭振聲蓋都委會章，提到彭被柯「交辦蓋章」不接受甚至一度要辭職，最後拓協柯P同意後，蓋上副市長辦公室抽屜內柯文哲複製章，表示柯P早就對此事知情，直說彭的證詞及關鍵印章即可能讓柯被收押，對於容積率弊案說：「你們這樣官商勾結，所以我們要支持院方，要把他收押」，「維持土地正義，杜絕官商勾結，貪汙的人都去坐牢，我們希望阿伯被收押。」

國民黨議員鍾小平被問到是否懷疑過商辦原屋主為京華城董事長陳玉坤，鍾坦言懷疑過，表示查不到金流，屋主於民國67年將房屋賣給他，直言柯P說謊，鍾轉述表示「對方要移民美國，所以要急著賣他」，鍾質疑急賣應該要降售，怎麼會一坪貴了10萬，其次他們家根本沒有要移民美國，全家都在，質疑背後是否涉及假買賣。

延伸閱讀

▸ 男子去女友家竟遇「她男友」 3人對看尷尬了

▸ 彰化遭撞10歲小姊姊離世 弟弟淚訴：才夢到跟我說快回家了

▸ 試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠近萬元！準新娘氣炸：已做完腋下手術