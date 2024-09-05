　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控柯文哲圖利！鍾小平現身北檢喊：貪汙的人都去坐牢

鍾小平現身北檢，對於柯捲入弊案直說「貪汙的人都去坐牢」。（圖／ 沈建邦攝）

▲鍾小平現身北檢，對於柯捲入弊案直說「貪汙的人都去坐牢」。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，稍早柯文哲在今（5）日9時許抵達北檢重開羈押庭，台北地方法院也在下午二時重開羈押庭。當初控告柯任內和中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案從中牟利的國民黨議員鍾小平也現身北檢受訪，直說：「貪汙的人都去坐牢」。

鍾小平透露沈慶京容積率案要彭振聲蓋都委會章，提到彭被柯「交辦蓋章」不接受甚至一度要辭職，最後拓協柯P同意後，蓋上副市長辦公室抽屜內柯文哲複製章，表示柯P早就對此事知情，直說彭的證詞及關鍵印章即可能讓柯被收押，對於容積率弊案說：「你們這樣官商勾結，所以我們要支持院方，要把他收押」，「維持土地正義，杜絕官商勾結，貪汙的人都去坐牢，我們希望阿伯被收押。」

國民黨議員鍾小平被問到是否懷疑過商辦原屋主為京華城董事長陳玉坤，鍾坦言懷疑過，表示查不到金流，屋主於民國67年將房屋賣給他，直言柯P說謊，鍾轉述表示「對方要移民美國，所以要急著賣他」，鍾質疑急賣應該要降售，怎麼會一坪貴了10萬，其次他們家根本沒有要移民美國，全家都在，質疑背後是否涉及假買賣。

延伸閱讀
男子去女友家竟遇「她男友」　3人對看尷尬了
彰化遭撞10歲小姊姊離世　弟弟淚訴：才夢到跟我說快回家了
試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠近萬元！準新娘氣炸：已做完腋下手術

ET快訊
快訊／沈慶京收押第7天！　律師提抗告了
獨／北部渣男護理師偷吃多女！　女友%%後衰染性病
快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝
快訊／戴資穎好殺！　34分鐘挺進台北公開賽女單8強
快訊／6縣市豪大雨特報！　下到晚上
柯文哲重開聲押庭！　邵琇珮辯護律師PO文預言：必押
快訊／買不到蛋黃酥！竟預告隨機砍人　嗆餵市長吃慶記
下藥性侵妻200次！法國男找「72人輪流上」　收藏2萬施虐影
柯文哲羈押庭二回戰！　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

媒體人：柯文哲3年前議會答詢就是說「不知道」！

內政部聯合桃園市府舉辦「袍澤情深座談」　為身障退役弟兄送暖！

政院落實「五大信賴產業推動方案」　盼半導體業增25萬就業機會

控柯文哲圖利！鍾小平現身北檢喊：貪汙的人都去坐牢

林右昌赴美強調沒「疑賴論」　李彥秀點3觀點：信賴不是口號

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑　再爆彭振聲「全講了」

柯文哲羈押庭二回戰　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

工商團體憂最低工資調幅過高　國發會：為了人民幸福工資一定要調整

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

媒體人：柯文哲3年前議會答詢就是說「不知道」！

內政部聯合桃園市府舉辦「袍澤情深座談」　為身障退役弟兄送暖！

政院落實「五大信賴產業推動方案」　盼半導體業增25萬就業機會

控柯文哲圖利！鍾小平現身北檢喊：貪汙的人都去坐牢

林右昌赴美強調沒「疑賴論」　李彥秀點3觀點：信賴不是口號

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑　再爆彭振聲「全講了」

柯文哲羈押庭二回戰　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

工商團體憂最低工資調幅過高　國發會：為了人民幸福工資一定要調整

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

婁峻碩鬆口「明年春天辦婚禮」！　五堅情竟沒受邀...原因曝光

台中房價天花板封不住　估價師：不宜過度樂觀

「馬拉松女神」親姊是雷艾美！舊傷復發放棄巴黎奧運　還原過程：沒法糾結

周曉涵上半身「只穿內衣」深V秀深溝　露面親口認：分手19年初戀

魔羯增強為「超級颱風」橫掃菲律賓15死21失蹤　170萬人受影響

汪建民親揭「2原因」負債千萬：我很混蛋犯很大的錯

快訊／沈慶京涉行賄收押第7天！　律師「年邁、健康因素」提抗告了

台南下午下大雷雨　五分局預防性封閉小東地下道

歐陽娜娜「害怕結婚生子」！　閨蜜當媽後時間全給家庭：挺難受的

性感7人女團宣布「10月當人妻」　鄭允惠放閃：他給的愛沒變過

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

政治熱門新聞

吳怡萱「訐譙柯文哲」被翻出：真他X的！改變成真改變到哪

郭正亮：若彭振聲有錄音柯文哲就掛了

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

柯市府那13個月的怨念！　陳雪慧：專業全被踩在腳下

要小草別上街！柯文哲籲正常生活

林欽榮再發聲：當時明確反對威京容積主張

周玉蔻預言抗告成功！嗨喊歡送柯文哲進土城

快訊／今重開羈押庭　柯見媒體直呼「太誇大」

高院裁定藏玄機　他曝能定柯文哲生死

醫師指柯文哲咳嗽是因說謊！釣出胸腔醫開酸

王世堅發文！　怒嗆柯文哲「7414」

昌：柯在候審室直視監視器看著賴

遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑

京華城容積率變560％關鍵？前監委喊冤

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面