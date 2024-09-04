藝人王柏傑酒駕判2月！與遊覽車擦撞辯「酒是前一天喝的」

記者黃宥寧／台北報導

真的別酒駕！藝人王柏傑6月間駕車與遊覽車發生擦撞，事後被驗出酒精濃度達到0.44毫克，但王強調「酒是前一天喝的，沒想到過好幾個小時都沒退」，士林地檢署偵結依法起訴聲請簡易判決。士林地院審結，依駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處有期徒刑2月，得易科罰金。

6月18日下午3時許，遊覽車陳姓駕駛開車沿北市內湖區金莊路行駛，準備左轉進金莊路129號停車場，王柏傑車左前車身直接與遊覽車右後車身擦撞；王經酒測呼氣值每公升0.44毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

▲王柏傑酒駕遭判有期徒刑2月。（資料圖／記者黃宥寧攝）

王柏傑6月19日凌晨交保後走出士林地檢署，面對媒體詢問他先是向社會大眾道歉，表示他實在是沒有想到，前一天（17日晚間）晚上喝酒，可以持續到隔天（18日）下午都沒有退，甚至還可以測出來這麼多，「我當下真的是非常的震驚，但也覺得這些都不是藉口，既然做錯事情。就是真的乖乖接受懲罰，非常對不起。」

士林地檢署經49天偵結，8月5日依法起訴，並向法院聲請簡易判決。士林簡易庭認王柏傑吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，處有期徒刑2月，可易科罰金，1000元折1日。