嚇阻北韓　美韓1.3萬大軍「雙龍軍演」

▲2014年韓美雙龍演習 。（圖／美國海軍陸戰隊）

記者黃聖庭／綜合報導

南韓與美國海軍及海軍陸戰隊於2日在浦項市進行大規模兩棲登陸「雙龍演習」（Ssang Yong 2024），加強雙方戰鬥準備並提高互相協調性。

美軍表示，今年演習共有13,000多名人員，以及連續第二年參與的英國突擊隊，訓練單位涉及南韓陸軍航空指揮部、南韓空軍作戰司令部及南韓無人機作戰指揮部；首次部署由南韓和美國組成的聯合戰鬥指揮部，並從獨島級兩棲攻擊艦「馬羅島號」（LPH-6112）上指揮作戰。

美軍表示，兩棲登陸於2日在浦項市松羅面沿海地區進行，南韓無人機提供偵察情報，南韓與美國海軍陸戰隊及英國皇家海軍陸戰隊滲透目標區域，進行監視並精確打擊演練，F-35B和AH-1Z直升機從陸地和海上提供近距空中支援，消滅敵方目標。

美韓兩棲突擊車在海灘登陸，建立灘頭陣地，隨後登陸艇和坦克登陸艦部署裝甲車輛；空降部隊從C-130運輸機上進行戰術空投，同時MV-22魚鷹、MUH-1、CH-47直升機和UH-60直升機同步演練。

美軍說明，在成功的兩棲突擊後，南韓海軍陸戰隊的後勤單位在海灘上建立師級戰鬥支援區域，以支持陸上作戰。登陸部隊隨後轉向陸地作戰，包括模擬化學、生物、放射性和核子應對作戰以及戰鬥救護訓練。

▲2016年韓美雙龍演習 。（圖／美國海軍）

雙龍演習自2012年起舉行，強化朝鮮半島的防禦態勢，今年時間在8月26日至9月7日，有師級規模的海軍陸戰隊登陸部隊參與，南韓海軍艦艇有獨島級兩棲攻擊艦「獨島號」（LPH-6111）和「馬羅島號」；天王峰級戰車登陸艦「日出峰號」（LST-688）、「天子峰號」（LST-687）、「天王峰號」（LST-686）；美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「巴丹號」（LHD-5），其他還包含護衛艦、獵雷艦共40多艘艦艇。

