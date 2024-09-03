他用「1物」剔牙慘感染！醫驚「半年就腎衰竭」：終生要洗腎了

▲腎臟科醫師洪永祥遇過一名糖尿病病患，使用「訂書針剔牙」導致意外感染。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多人都有吃飽飯剔牙的習慣，但當身邊剛好沒有牙線時，許多人就會取用手邊尖銳的物品替代。不過腎臟科醫師洪永祥就分享，過去他遇過一名糖尿病病患，腎功能不太好，結果有次竟使用「訂書針剔牙」導致意外感染，半年後就因為腎衰竭，需要面臨終身洗腎。

腎臟科醫師洪永祥日前在節目《醫師好辣》中分享，過去他遇過一名病患，罹患糖尿病20多年，腎功能不太好，但平時還算控制不錯。不過，某次回診時，病患的空腹血糖高達近300 mg/dl，還出現輕微發燒的情況。

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後續洪永祥便詢問病患，最近有沒有感冒或咳嗽？病患表示沒有，但抽血檢驗出來，又發現白血球異常升高。後來洪永祥替病患進行全身性檢查，才發現病患口腔內，有塊白色潰瘍，但由於病患是糖尿病患者，所以才沒發現。

之後經過洪永祥了解，才知道原來該名病患幾天前在家吃完晚餐，剛好牙籤沒有了，他就將釘書針扳直，當成牙籤用，過程不小心戳到牙齦，可能就因此感染了。

由於當下病患口腔內感染嚴重，洪永祥就將他轉到口腔外科進行清創手術，因為病患有糖尿病，腎臟又不好，所以還收他住院打抗生素。不過洪永祥透露，經過這次感染後，病患的腎功能大幅衰退，半年就腎衰竭，餘生都得洗腎。

對此，洪永祥也提醒，千萬不要小看剔牙的動作，剔牙還是要使用合格的牙線，口腔黏膜相當脆弱，不要亂使用尖銳的東西戳牙齦。

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