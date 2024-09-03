中鋼焊材、光華高中產學合作　學生實作課程添資源

▲中鋼焊材廠，與台南市光華高中合作，捐贈該校新台幣30萬元實作材料費，光華高中也以學生設計、製作之中秋禮盒及感謝狀回贈，答謝對學生照顧與支持。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

以生產高品質銲條、銲線、銲劑材料聞名全球的中鋼焊材廠，與台南市光華高中合作，捐贈該校新台幣30萬元實作材料費，用以加強學生實習實作的能力，光華高中也以學生設計、製作之中秋禮盒回贈，答謝中鋼焊材廠對學生的照顧與支持。

中鋼焊材廠總經理莊士誠一向關心產業人才培育。他表示，該公司除與多所大專院校合作外，也多次贊助全國技能競賽。今年更承辦2024焊接產業人才培育國際論壇，即將於10月23日在歸仁區的大台南會展中心展開。

莊總經理認為，教育是培育人才的根本，人才在學校受到良好的栽培，企業才能有優秀的人才可用。同時身兼光華高中董事的莊總經理談及此次合作時，對於光華高中在教育上的理念相當肯定。特別是在推動SDGs議題融入教學，讓學生在作品中以簡潔的圖案設計與重視環保而避免過度繁複的包裝，達成專案中的節慶特色，也和該公司一貫推動企業ESG的理念不謀而合。

為表達學校的謝忱，光華高中特別於3日致贈感謝狀，另搭配由學校多媒體設計科、餐飲管理科師生共同設計完成之中秋禮盒。該禮盒的設計風格簡樸大方，並且在包裝上儘量減少塑膠材料之運用，以符合環境永續的概念。其中濾掛式咖啡包更是餐飲科師生於實作課程中具體產出的結果。

光華高中張敬川校長特別感謝中鋼焊材廠對學校學生的支持與照顧。由於學校實作課程的耗費不貲，想要培育優秀的選手，遠非正常的實習材料費所能供應。有企業伸出援手，對教師教學與學生學習，都是莫大的鼓勵。學校在上學年度榮獲三座金手獎與兩座優勝，同時在全國技能競賽得到銅牌，家長與社區資源的投入，絕對是重要的關鍵！